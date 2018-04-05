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Журавль Владимира Путина готовится ко Дню рождения в Нижнем Новгороде
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Журавль Владимира Путина готовится ко Дню рождения в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— В нашем зоопарке живут уникальные птицы — журавли-стерхи, занесенные в Красную книгу. В мае у нашего стерха Вороны день рождения. Мы хотим поздравить его с праздником и объявляем конкурс на лучшее поздравление! — сообщили в пресс-службе «Лимпопо». — Вы можете подготовить поздравление в любой форме — написать письмо, открытку, стихи, рисунок, поделку, проявите свою фантазию! Поздравление может подготовить как ребенок, так и взрослый человек, это может быть коллективная или семейная работ. Вы также можете задать в своем поздравлении стерху любые вопросы о жизни журавля, а наш Ворона обязательно на них ответит.
Поздравления в зоопарке будут принимать до 23 апреля, итоги подведут 29 апреля.
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