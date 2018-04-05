Волгоградцы пожаловались антимонопольщикам на рекламу аптеки

Пока рассмотрение дела отложено в связи с проведением лингвистической экспертизы рекламы. Новое заседание комиссии пройдет 18 апреля.

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