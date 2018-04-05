«Мусорный» завод под Казанью. Вести с полей

Казани с новой силой заговорили о строительстве мусоросжигающего завода. Информации чудовищно много. Редакция e-Kazan.ru собрала в один текст все, что нужно знать о проекте прямо сейчас.

Казанские активисты добились переноса завода из Казани

Впервые о строительстве мусоросжигающего завода в Казани заговорили в 2016 году. Жители сразу приняли новость в штыки. Тогда же началась серия непрекращающихся митингов и пикетов. Активисты добились своего: «мусорный» завод построят не в Казани, а в Зеленодольском районе — в селе Осиново. Правда, Осиново находится у границ Казани. Даже так: участок, где появится предприятие, расположен в нескольких километрах от казанского микрокрайона « Салават Купере».

Если не произойдет ничего сверхъестественного, стройка начнется осенью. В 2022 году завод должен быть готов.

До сих пор непонятно, будет ли завод безопасным

Великобритании, Руководство Татарстана считает, что Казани нужен мусоросжигающий завод. Сейчас может перерабатываться только половина отходов, остальное попадает на свалки. А открытые полигоны опасны (в доказательство — недавний случай в Волоколамске ). Поэтому завод необходим, но не любой ценой. Позиция властей — предприятие должно быть абсолютно безопасным. По их данным, осиновский (казанский) завод будет относиться к предприятиям последнего поколения. С таким же оборудованием, как на заводах в Швейцарии Италии и Германии. В случае малейшего сбоя система безопасности автоматически остановит работу «мусорного» завода.

Заслуженный эколог России Андрей Пешков, мягко говоря, не верит в безопасность и необходимость такого завода. Выступая на ТВ, он «разбомбил» проект градом нелицеприятных слов. Основный смысл его тирады — в мире очень много замечательных технологий, которые не выбрасывают диоксинов и солей тяжелых металлов. Технология сжигания мусора к ним не относится.

С казанцами все обсудят. И не раз Казанцев ждет масса встреч и круглых столов: с инвесторами, экологами, экспертами, мэром города и так далее. Точные даты станут известны позже. Казанцам попытаются объяснить, что «мусорный» завод — это не так страшно (или вообще не страшно). Для наглядности группу активистов свозят в Европу. Не на речную прогулку по Сене, а на какой-нибудь мусоросжигающий завод. Им покажут, как все работает. В какую страну отправятся казанцы, и как это будет организовано, пока неизвестно.

Только после широкого обсуждения и экспертиз будет принято окончательное решение — строить или нет.

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