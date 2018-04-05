Ещё
Селена Гомес и еще 4 звезды, чей повседневный стиль оставляет желать лучшего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Селена Гомес и еще 4 звезды, чей повседневный стиль оставляет желать лучшего 

Журнал ОК! 1 час назад
Мы собрали знаменитых девушек, каждодневные луки которых могли бы быть в разы лучше (с их то возможностями).
Дженнифер Гарнер
Из-за длительных разборок с Беном Аффлеком и навалившихся семейных забот красотка Дженнифер совсем перестала следить за собой. Повседневные аутфиты актрисы отличаются максимальной небрежностью, а еще она может спокойно пройтись по улице без укладки, просто с мокрой головой.
Фотография: Legion-Media Дженнифер Гарнер
Селена Гомес
Это на красных дорожках Селена всякий раз появляется при полном параде, а в обычной жизни звезде, кажется, чуть меньше чем полностью безразлично, что надеть. Впрочем, повлиять на этот ее типичный стиль не могут ни отношения, ни одиночество (мы проверяли).
Фотография: Legion-Media Селена Гомес
Кейт Мосс
Кейт Мосс уже не та, какой мы ее помним из 90-х. Зато сама она уверена в обратном: 43-летняя модель продолжает носить леопардовые шубы и портит затасканными бесформенными вещами вполне удачные образы.
Фотография: Legion-Media Кейт Мосс
Сара Джессика Паркер
За Сару Джессику Паркер фанатам обидно вдвойне: сколько бы персонажей не воплотила актриса, встречать ее привыкли по одежке героини из сериала «Секс в большом городе». И к глубочайшему сожалению поклонников, выходов в стиле Кэри Брэдшоу у Сары по будням практически не случается (да и по правздникам раз на раз не приходится).
Фотография: Legion-Media Сара Джессика Паркер
Хиллари Дафф
По части несочетаемых сочетаний Хиллари Дафф действительно нет равных. Но последнее совсем не делает ей чести: из-за специфического стиля всегда безупречную на ковровых дорожках актрису трудно узнать на улице.
Фотография: Legion-Media Хиллари Дафф
Журнал ОК!: последние новости
Ханна и Пашу ждут первенца Лучшие моменты Бейонсе и Джей-Зи за 10 лет брака 8 важных правил, которые следует усвоить перед поездкой в Азию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции119
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»491
Российских олигархов ждет «сюрприз»449
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей49
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение