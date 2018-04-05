Селена Гомес и еще 4 звезды, чей повседневный стиль оставляет желать лучшего

Мы собрали знаменитых девушек, каждодневные луки которых могли бы быть в разы лучше (с их то возможностями).

Из-за длительных разборок с Беном Аффлеком и навалившихся семейных забот красотка Дженнифер совсем перестала следить за собой. Повседневные аутфиты актрисы отличаются максимальной небрежностью, а еще она может спокойно пройтись по улице без укладки, просто с мокрой головой.

Фотография: Legion-Media Дженнифер Гарнер

Селена Гомес

Это на красных дорожках Селена всякий раз появляется при полном параде, а в обычной жизни звезде, кажется, чуть меньше чем полностью безразлично, что надеть. Впрочем, повлиять на этот ее типичный стиль не могут ни отношения, ни одиночество (мы проверяли).

Фотография: Legion-Media Селена Гомес

Кейт Мосс уже не та, какой мы ее помним из 90-х. Зато сама она уверена в обратном: 43-летняя модель продолжает носить леопардовые шубы и портит затасканными бесформенными вещами вполне удачные образы.

Фотография: Legion-Media Кейт Мосс

За Сару Джессику Паркер фанатам обидно вдвойне: сколько бы персонажей не воплотила актриса, встречать ее привыкли по одежке героини из сериала «Секс в большом городе». И к глубочайшему сожалению поклонников, выходов в стиле Кэри Брэдшоу у Сары по будням практически не случается (да и по правздникам раз на раз не приходится).

Фотография: Legion-Media Сара Джессика Паркер

Хиллари Дафф

По части несочетаемых сочетаний Хиллари Дафф действительно нет равных. Но последнее совсем не делает ей чести: из-за специфического стиля всегда безупречную на ковровых дорожках актрису трудно узнать на улице.

Фотография: Legion-Media Хиллари Дафф