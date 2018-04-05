Жильцы многоэтажки наказали застройщика за смертельно опасную вентиляцию

Трое собственников квартир в многоквартирном доме на улице Высоковольтной в Орле выиграли суд у компании ЗАО «Новый стиль-2004». Им должны выплатить более 165 тысяч рублей за обратную тягу.

Славный трехэтажный дом был возведен в 2011 году. Летом 2017 года его отключили от газоснабжения из-за угрозы жизни и здоровью людей. Чудом до этого момента не случилось трагедии. В некоторых квартирах скапливался угарный газ, который еще называют «тихим убийцей». При проектировании дома были нарушены требования Технического регламента о безопасности, СНиП «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Кроме того, неправильно подобрали теплогенераторы отопления и горячего водоснабжения с открытой камерой сгорания. Они работают по принципу обычной печи, при наличии тяги — продукты сгорания удаляются, при ее отсутствии — поступают в квартиры.

Оставшись без газа, горячей воды и отопления, люди провели работы за свой счет и решили взыскать с застройщика не только стоимость новых котлов, но компенсацию морального вреда, судебные расходы.

Представители ответчика ЗАО «Новый стиль-2004» в суде заявленные требования не признали, заявив, что доказательств нарушения прав и законных интересов не представлено. Дом был принят в эксплуатацию без замечаний, проект установки в нем газового оборудования разработан специализированной организацией. Котлы с открытыми камерами сгорания сертифицированы и разрешены для продажи и установки в жилых помещениях, что свидетельствует об их безопасности. Кроме того, было заявлено о пропуске установленного законом срока для обращения в суд.

Тем не менее, при разрешении спора ЗАО «Новый стиль-2004» не представило достаточных и достоверных доказательств отсутствия своей вины, а равно наличия вины истцов или обстоятельств непреодолимой силы в возникновении недостатков в переданных по договору долевого строительства жилых помещений. Суд частично удовлетворил требования орловцев.