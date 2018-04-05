Бандитские войны от которых были в ужасе целые страны

Наши лихие 90 по сравнению с этим просто цветочки. История помнит случаи, когда одно неверное слово приводило к настоящему хаосу, который держал в оцепенении население целых городов и даже стран.

Кастелламарская война

Столкновение двух группировок итальянской мафии, Кастелламарезе и банды Морелло, произошло из-за конфликта двух разных поколений бандитов. Старая закалка людей Морелло не давала им развиваться — многие из членов банды даже не знали английского языка. Молодые волки из Кастелламарезе не стремились к захвату всей территории и были вынуждены противостоять внезапной атаке «старичков». Эта война стала одной из самых кровавых в истории мафии: кроме рядовых членов погибло 9 главарей, что привело к разделу Нью-Йорка на пять мафиозных семей, Дженовезе, Коломбо , Луккезе, Гамбино и Бонанно.

Первая мафиозная бойня

В 1962 году дорогу великому клану Коза Ностра перешел выскочка Анджело Ла Барбера — он поднялся с самого дна и ни с кем не считался. Глава палермского отделения Коза Ностра Сальваторе «Птенчик» Греко не собирался терпеть какого-то выскочку и на одной из совместных операций приказал застрелить брата Анджело. Началась война. 30 июня 1963 года кто-то из участников заложил взрывное устройство в центре Чиакулли. Этого общество уже мафии не простило: власть устроила настоящую охоту за Коза Ностра — после такого удара этот клан больше не оправился.

Бостонские войны

Все началось из-за девушки. Джордж МакЛафлин, один из офицеров Чарльстонской группировки увел подругу Алекса «Бо Бо» из Уинтерхилльской банды. Конфликт окрасился красным: ирландцы не жалели ни себя, ни врага. В результате всех чарльстонцев вырезали под корень.

Противостояние якудза

Ямагути гуми, одна из наиболее крупных ОПГ в современной Японии , в 1960-ом году только набирала силу. Захватив территорию своей префектуры (Хего), якудза двинулись в Осаку , которую контролировала банда Мэйю Кай. Прокатилась волна небывалого насилия: пришельцы из Хего резали столичных бандитов как свиней на ярмарке. Живописнее всего выглядели схватки на мечах — два или три таких «представления» члены группировок дали прямо на центральных улицах Осаки.

Войны картелей