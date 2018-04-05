Резервуар наполовину пуст. Уговорит ли завод РМК кредиторов сохранить производство?

Самарский осадок

Иск о банкротстве был подан самим предприятием в ноябре 2016 года. В отчете арбитражного управляющего Александра Маевского по итогам наблюдения говорилось, что при анализе финансово-хозяйственной деятельности РМК были замечены признаки преднамеренного банкротства. В 2013-2015 годах оборотный капитал предприятия формировался в основном за счет заемных средств, темпы роста займов превышали динамику поступления собственных доходов. В результате доля кредитов в капитале предприятия достигла опасных 56%. Кроме того, Маевский обратил внимание на две сделки, целью которых, по его мнению, была замена имущества предприятия менее ликвидным.

Ситуацию усугубил конфликт между руководителями завода. Бывший директор предприятия Александр Мишкин (он как раз ушел с поста в 2015 году) заявил в правоохранительные органы , что вынужден был уволиться после угроз акционера Заури Гоциридзе. Кроме того, Гоциридзе якобы силой получил от директора его долю в предприятии и некоторые объекты недвижимости, записанные на родственников. Сам Гоциридзе сообщил, что Мишкин передал имущество добровольно, когда покидал завод. Сейчас эти факты проверяются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «злоупотребление должностными полномочиями» следственной частью ГУ МВД по Саратовской области , сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры

В августе 2017 года о намерении выкупить предприятие и погасить его долги заявил бизнесмен Шалва Сулаберидзе, владелец гостинично-оздоровительного комплекса и ресторана. Однако сделка не состоялась. К концу года активом заинтересовалась группа компаний «Регион», имеющая аналогичное предприятие в Самаре Министерство промышленности и региона тогда рапортовало, что саратовского производителя загружают заказами, а производство восстанавливается. Но в феврале этого года РМК разошелся с самарцами из-за того, что «инвестор» не выполнил обязательство к 1 февраля погасить текущие долги по зарплате.

Другой конкурент

Вскоре появилась информация о новом претенденте на роль инвестора. Им оказался другой фактический конкурент РМК — объединение промышленных предприятий «Технолог» (головная организация этого объединения — «Технолог-Гидромаш» зарегистрирована в Саратове ). Сама компания занимается дистрибуцией и не имеет собственных производственных площадей. Но продвигает продукцию Новокузнецкого завода резервуарных металлоконструкций имени Крюкова, который позиционирует себя как одного из крупнейших участников рынка.

Новый инвестор сразу же вызвал доверие руководства завода, погасив текущую задолженность по зарплате на сумму 26 млн рублей. Кроме того, привлекательными для РМК оказались контракты «Технолога» с «Транснефтью» . Собственные связи с этой корпорацией были потеряны во время недолгосрочного сотрудничества с самарцами.

О каких-то значительных подвижках в работе предприятия говорить пока не приходится: по информации руководства, РМК работает на 30% от своих прежних возможностей. Сложной остается ситуация и с оплатой труда. На заводе до сих пор «висит» большая задолженность перед работниками (в документах фигурировала цифра в 48 млн). «Значительную часть задолженности на данном этапе банкротства просто нельзя погасить, поскольку это может быть расценено как сокращение конкурсной массы», — объяснил «ФедералПресс» проблему с зарплатой исполнительный директор завода Михаил Савран.

Кредиторы решают всё На май запланировано очередное собрание кредиторов РМК, на котором, как предполагается, будет решаться вопрос о сохранении производства или реализации его имущества. К этому моменту руководство завода рассчитывает подготовить вместе с инвестором план работы на какое-то обозримое будущее. В свою очередь, арбитражный управляющий должен будет завершить оценку имущества.

Процедура оценки, судя по последним данным, затягивается. Управляющий Маевский мотивировал это тем, что прежде инвентаризация не проводилась, учет на предприятии велся на бумажных носителях, и только в 2016 году там стали вбивать документацию в компьютеры. Кроме того, бухгалтерия оказалась «разбросана» по нескольким корпусам. Сырье и расходные материалы на складах нужно вручную считать и взвешивать, а подъехать к некоторым хранилищам не дают снежные завалы.

Пока затягивание играет на руку предприятию. По словам менеджмента, на то, чтобы расконсервировать производство и восстановить ряд просроченных лицензий, нужны время и средства. Кроме того, эти два месяца дают возможность РМК обсудить ситуацию с кредиторами.

«Часть кредиторов — это прежде всего банки — заинтересована получить свои деньги обратно как можно быстрее. Их требования обеспечены залогом. Однако есть и беззалоговые кредиторы, которые в случае реализации имущества предприятия не получат ничего. Я думаю, они понимают, что в их интересах, чтобы предприятие работало и приносило деньги. У банков меньше 50%, так что, если собрать всех беззалоговых кредиторов, их мнение перевесит», — объяснил «ФедералПресс» расчет Савран.

Изменения в реестре кредиторов пока оправдывают расчеты руководства РМК. Он продолжает пополняться беззалоговыми кредиторами. Тогда как банковские долги в марте этого года были уменьшены на 67 млн рублей (« ЮниКредит Банк » объяснил лишние начисления «ошибкой в расчетах»). В целом кредиторская задолженность составляет около 1,2 млрд, из них чуть менее 600 млн — это финансовые учреждения. Очевидно, что перевес довольно хрупок, и, если хотя бы часть беззалоговых кредиторов не посетит собрание или проголосует против сохранения производства, исход может быть негативным.

«ФедералПресс» будет продолжать следить за ситуацией.