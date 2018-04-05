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Юные компьютерные гении Южного Урала получили поддержку ММК
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Юные компьютерные гении Южного Урала получили поддержку ММК 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Около 200 юных южноуральцев приняли участие в XVII региональном конкурсе «IT-Отражение». В двух возрастных категориях в знании информационных технологии состязались учащиеся школ, училищ, лицеев и колледжей от 8 до 17 лет.
В финал вышли 87 человек, из которых 27 стали стали победителями и призерами в различных направлениях. В этом году упор был сделан на развитие номинаций в сфере мобильных приложений, в то время как в прошлые годы — на дизайне и моделировании.
"Произошло изменение в плане завершенности номинаций. Появились номинации «Я — блогер», «Я — разработчик», «Я — программист». Это позволяет каждому участнику оценить законченность работы", — отметил на церемонии награждения победителей во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе директор Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» Андрей Козловский.
По словам ведущего специалиста управления кадров ПАО «ММК» Константина Клинова, «IT-Отражение» — это первый шаг на пути к участию в проекте «Индустрия 4.0». Эта концепция «умного производства» подразумевает совершение прорыва на стыке информационных и промышленных технологий, и поэтому IT-специалисты будут обязательно востребованы на комбинате.
Все финалисты конкурса получили памятные подарки и сертификаты участников. Призерам в каждой номинации вручили дипломы и смартфоны — за первое место, планшеты — за втрое и смарт-часы — за третье место. По традиции, победители стали обладателями грантов на обучение в АНО ДПО КЦПК «Персонал» и рекомендательных писем для участия в отборочном туре программы «Одаренные дети Магнитки».
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», конкурс «IT-Отражение» проводится в рамках программы председателя совета директоров Общества Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки». Организаторами мероприятия выступают ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», КЦПК «Персонал» и управление образования Магнитогорска. Финансирование конкурса осуществлял благотворительный фонд «Металлург».
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