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Более 25 тыс. новых парковочных мест планируют создать до конца года во дворах домов в Подмосковье
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Более 25 тыс. новых парковочных мест планируют создать до конца года во дворах домов в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В рамках комплексного благоустройства в 2017 г. на придомовых территориях обустроено 58 тыс. 625 машиномест. Из них создано новых — 33 тыс. 401 место, приведено в нормативное состояние — 25 тыс. 224 мест. В планах комплексного благоустройства на 2018 г. муниципальными образованиями запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние 58 тыс. 770 машиномест, из них обустроить новых — 25 тыс. 11 мест, привести в нормативное состояние — 33 тыс. 759 машиномест», — уточнили в ведомстве.
В свою очередь в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили Агентству «Москва», что в 2017 г. на создание парковочных мест в Московской области из бюджета муниципальных образований и региона было выделено более 1,4 млрд руб. По данным ведомства, парковки обустраиваются в наиболее востребованных местах: на улично-дорожной сети рядом с социально-значимыми объектами и во дворах.
«Основное направление при создании парковочных мест — размещение парковок на свободных земельных участках, а также на зеленых насаждениях, где жители не против этого. При этом во дворах новые парковки строятся только после согласования мест с жителями через портал «Добродел». Основная задача на 2018 г. — снижение дефицита парковочных мест в местах притяжения, объектах культурного наследия и на улично-дорожной сети. В рамках решения поставленной задачи запланирована работа по точечной ликвидации дефицита на территории муниципальных образований Подмосковья» — заключили в пресс-службе.
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