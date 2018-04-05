Строительство пешеходного перехода в районе Савелки в ЗелАО могут завершить до конца года

Строительство пешеходного перехода в районе Савелки Зеленоградского административного округа (ЗелАО) Москвы могут завершить до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

«Пешеходный переход в Зеленограде в районе Савелки будет построен до конца года. Строительство надземного пешеходного перехода запроектировано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина после обращения жителей Зеленограда. Существующий нерегулируемый наземный пешеходный переход будет ликвидирован», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе отметили, что продолжительность строительства не должна превышать 10,5 месяца с даты заключения государственного контракта. Проектом предусмотрено строительство однопролетного надземного пешеходного перехода длиной 61 м и шириной прохожей части 4 м.

«С одной стороны пешеходный переход будет оборудован лестничными сходами и лифтом внутри башни-опоры, с другой — пешеходы будут спускаться по уклону тротуара. Такая конструкция стала возможна из-за особенностей холмистой местности. Кроме лифта, для обеспечения доступности перехода для маломобильных групп населения, на фризовые ступени площадки и нижние ступени марша будет нанесено предупреждающее тактильное покрытие», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что также предусматривается устройство тротуаров от входов в пешеходный переход до тротуаров существующей улично-дорожной сети.