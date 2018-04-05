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Ледовая переправа между Нижегородской областью и Чувашией закрыта
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Ледовая переправа между Нижегородской областью и Чувашией закрыта 

nn.ru 23 минуты назад
Фото: nn.ru
Быстрое потепление вызвало резкое таяние льда не реке, на поверхность выступила вода. Переправа перестала соответствовать дорожным нормам.
С 4 апреля переезд из села Наваты в Нижегородской области в город Шумерлю в Чувашии закрыт. Чтобы оградить автолюбителей от соблазнов, администрация Пильнинского района съезды на ледовый покров завалила глыбами льда. На подъездах к переправе запрещающие знаки.
На территории Нижегородской области действовала единственная автомобильная ледовая переправа. Теперь выезд на лед водоемов в регионе запрещен.
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