Ледовая переправа между Нижегородской областью и Чувашией закрыта

Быстрое потепление вызвало резкое таяние льда не реке, на поверхность выступила вода. Переправа перестала соответствовать дорожным нормам.

С 4 апреля переезд из села Наваты Нижегородской области в город Шумерлю в Чувашии закрыт. Чтобы оградить автолюбителей от соблазнов, администрация Пильнинского района съезды на ледовый покров завалила глыбами льда. На подъездах к переправе запрещающие знаки.

На территории Нижегородской области действовала единственная автомобильная ледовая переправа. Теперь выезд на лед водоемов в регионе запрещен.