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Дрю Бэрримор отбросила все комплексы, запела и станцевала в мюзикле Crocs
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Дрю Бэрримор отбросила все комплексы, запела и станцевала в мюзикле Crocs 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Основная задумка кампании — вдохновить всех и каждого чувствовать комфорт вне зависимости от обстоятельств и не гнаться за идеалами. Стоит лишь научиться любить себя настояшего, чтобы наконец-то почувствовать радость жизни.
«Когда мы думали над тем, как же сделать Come As You Are в 2018 году еще масштабнее и лучше, мне сразу пришла идея сделать что-то наподобие мюзикла, — сказала Дрю Бэрримор. — Я не певица и не танцовщица, но я хотела выйти из зоны комфорта, добавить радости и веселья, сплотить людей вместе, чтобы в рамках кампании отпраздновать наши достижения — мы научились принимать себя такими, какие мы есть. Я очень довольна тем, что получилось, и в очередной раз убедилась, что если ты уверен в себе, то можно пойти на любые свершения, а комфортная обувь только поможет достичь желаемого результата».
Помимо участия в мюзикле, сотрудничество с Дрю также включает в себя создание эксклюзивной линейки обуви для женщин и детей — Drew Barrymore ♥ Crocs Collection.
Видео: пресс-служба
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