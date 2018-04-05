Какие ещё товары предлагают маркировать

Минпромторг РФ предложил ввести маркировку продуктов питания. Письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку, министерство послало в правительство в конце марта, а составить перечень в конце февраля поручил первый зампред правительства Игорь Шувалов

Перечень сформирован после обсуждения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщает Минпромторг.

Как пишут "Ведомости" , в перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция. Обсуждения перечня идут постоянно, говорит федеральный чиновник, участвующий в них: это наиболее широкий из предложенных ранее вариантов, окончательного решения правительства нет.

Сейчас в России маркируются меховые изделия и действует пилотный проект маркировки лекарств с помощью меток DataMatrix; полностью он должен заработать с середины 2018 г. или с начала 2019 г., предупреждал министр промышленности и торговли Денис Мантуров . С июня начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней. А с января пилот охватит и сигареты, правда, в среду Минздрав опубликовал поправки, откладывающие его на год.

Чиновники не раз говорили, что планируют расширить перечень маркированных товаров: о распространении системы на верхнюю одежду, блузки, сорочки, духи, колесные диски и фотокамеры в январе сказал Д. Мантуров. Единая система маркировки товаров должна заработать с 2024 г.

Есть две концепции маркировки — физическая, когда товар чипируется, но перечень таких товаров ограничен, и документальная прослеживаемость товаров, которые ввозятся в страну, а затем дробятся на несколько партий, рассказывает другой федеральный чиновник, вторая система позволяет взять внутренний рынок под тотальный контроль. В перечень попали товары, с которыми проблемы на внутреннем рынке и у которых есть потенциал для импортозамещения, продолжает он: такие товары можно маркировать, главное — чтобы справился оператор единой системы маркировки.

В конце 2017 г. оператором назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому . ЦРПТ сможет качественно, с соблюдением сроков и без привлечения бюджетных средств осуществить переход на сплошную маркировку большинства товарных групп, говорит представитель ЦРПТ: успешно проходит эксперимент по цифровой маркировке табака, готовится проект для обуви.

Как маркировать такие товары, непонятно: можно бирками с QR-кодом, а можно нанометками — зависит от стоимости товаров, отмечает один из чиновников.

Бизнесу перечень не нравится.

Как отмечают бизнесмены, дополнительная маркировка повлечет затраты, а себестоимость товаров и цена продукции могут вырасти.