Как Путин использует Православную Церковь для укрепления своей власти

Джош Херш (Josh Hersh) — Недавняя победа Владимира Путина на президентских выборах в России не стала неожиданностью. Путин потратил большую часть последних двух десятилетий на то, чтобы у него появились надежные и верные сторонники внутри страны, в том числе и в Русской Православной Церкви , которая полностью поддерживает его. Все это является частью существенных изменений для Церкви, которая еще каких-то 30 лет назад была лишь незначительной силой в российском обществе.

Советская власть стремилась искоренить веру, исключить религию из системы образования, арестовывать священнослужителей и уничтожать выдающиеся архитектурные памятники — соборы России. Так среди прочих был снесен храм Христа Спасителя , на месте которого был построен бассейн.

Но при Путине Церковь возрождается. Сегодня более 70 процентов россиян идентифицируют себя как православных. В последние годы существования СССР таких было лишь 30 процентов от населения страны. Огромные участки земли возвращены в церковную собственность. Строятся или восстанавливаются тысячи храмов. Некоторые возводятся буквально в течение трех дней. Путин, добиваясь лояльности среди лидеров Церкви, возможно, является одним из самых больших бенефициаром этого процесса.

Корреспондент «Вайс» (Vice) отправился в Москву , чтобы узнать у представителей Церкви и экспертов о роли религии в обществе, и какую роль возрождение Церкви сыграло в гамбите Путина в борьбе за власть.

Это обычная воскресная служба в храме (преподобного) Федора Студита (у Никитских ворот в Москве). Последние два года настоятелем храма является священник Всеволод Чаплин (11 февраля 2016 года назначен настоятелем храма — прим. ред.). Ранее он был пресс-секретарем Русской Православной Церкви (председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества — прим. ред.).

«Вайс»: Судьба этого храма типична для того, что происходило с церквями в советское время?

Всеволод Чаплин: Абсолютно верно. Большинство церквей и здесь, в центре Москве, и по всей России были утрачены в 1920-х — 1930-х годах XX века.

«Вайс»: Сколько ушло времени на восстановление храма?

Всеволод Чаплин: Несколько лет. Восстанавливали практически с нуля.

Как и большинство церквей в Москве, этот храм был основательно разрушен в коммунистическое время. После революции 1917 года советская власть пыталась искоренить веру, исключить религию из системы образования, арестовывала священнослужителей и уничтожила многие храмы по всей России, включая храм Христа Спасителя, который был взорван. На его месте был построен бассейн.

Чаплин — бескомпромиссный человек. Он потерял работу за критику кремлевских чиновников в отсутствии благочестия. Но пока он занимал свою должность, Чаплин участвовал в процессах недавних церковных преобразований.

Всеволод Чаплин: Церковь подвергалась гонениям в советское время. Сейчас Церковь свободна и, что даже более важно, у нас действительно есть возможности оказывать влияние на различные сферы общественной жизни.

«Вайс»: Какое отношение к Владимиру Путину у Церкви?

Всеволод Чаплин: Я не думаю, что это лучший выбор, но он — лучший из всех, кто был в России, начиная с 1917 года.

Сегодня Церковь, кажется, повсюду. Во время правления Путина Церкви были возвращены огромные участки земли. С огромной скоростью восстанавливаются или строятся новые храмы. Некоторые, согласно информации РПЦ, возводятся буквально за три дня.

Сегодня более 70 процентов россиян идентифицируют себя как православных. В последние годы существования СССР таких было лишь 30 процентов от населения страны. Консервативные ценности, отстаиваемые Церковью, сегодня узакониваются.

Борис Фаликов : Это форма соглашения между администрацией Путина и Патриархией.

Борис Фаликов, профессор Центра изучения религий РГГУ, считает, что эти преобразования больше, чем пробуждение религиозного начала.

«Вайс»: Что Путин хочет получить от взаимоотношений с Церковью?

Борис Фаликов: Церковь все еще популярна среди большинства россиян, и в их глазах это (отношения с Церковью) делает Путина легитимным. Его поддерживает Церковь. И это (по их мнению) хорошо. В тоже время он решил сделать «правый поворот». В своей знаменитой мюнхенской речи Путин заявил, что Россия окружена врагами, что нас предали западные страны. Это было началом продвижения идеологии «осажденной крепости». Именно так идеология традиционных ценностей возобладала.

Союз Путина с Церковью доказал свою выгоду. Но при этом появились новые проблемы. Православная москвичка Виктория Миронова редко посещала церковь. Но в 2015 году Церковь пришла к ней сама. В парке неподалеку от ее дома запланировано строительство храма. Этот проект входит в программу строительства 200 церквей по всей Москве. Она участвует в пикетировании собраний православного прихода, которые проходят в парке каждое воскресенье.

Виктория Миронова: Они считают, что если ты против строительства храма в парке «Торфянка», то ты — враг Русской Православной Церкви.

«Вайс»: Все это происходит из-за того, что правительство передало эту землю Церкви. Кто в конечном счете несет ответственность за это: правительство или Церковь?

Виктория Миронова: Конечно, правительство. Что я могу думать, выходя в парк и наблюдая эту картину? Что это провокация со стороны лиц, прикрывающихся православной верой. А на самом деле занимаются захватом (земли).

«Вайс»: Что, по вашему мнению, Путин хочет от Церкви?

Виктория Миронова: Власти, конечно.

Всеволод Чаплин: Идея отделения Церкви от государства чужда православной цивилизации. Эта особенность присуща Западу.

«Вайс»: Существует и другая интерпретация. Что Путин видит в Церкви средство для консолидации (общества) и укрепления власти.

Всеволод Чаплин: Это слишком упрощенное объяснение, которое мы часто слышим на Западе. Я думаю, задача Путина — адаптироваться к народу. Ленин, Хрущев, Горбачев не слушали народ и потерпели неудачу.

«Вайс»: А Путин?

Всеволод Чаплин: Поживем — увидим…