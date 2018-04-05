На Сахалинском медиафоруме расскажут, как сэкономить сотни тысяч на внедрении SMM

Учредитель агентства интернет технологий BRAND-PR Наталья Ваулина примет участие в Первом международном МедиаФоруме российских островов. Эксперт проведет мастер-класс для маркетологов, PR-cпециалистов и руководителей организаций, где на конкретных примерах покажет, как правильно внедрить SMM в бизнес-процессы компании.

«У меня не стоял вопрос мотивации, ехать мне на Cахалин или нет. Однозначно — да, — отметила Наталья Ваулина. Формат и идеология МедиаСаммита, которые хорошо знакомы во Владивостоке и любимы бизнес-сообществом здесь, должны развиваться и продвигаться территориально.

Я за качественный нетворкинг в бизнесе. На мастер-классе я на цифрах и конкретных примерах покажу, что такое SMM. Как поставить задачи внутри компании и перед исполнителем. Что такое стратегия продвижения и откуда она берется. Большой блок будет про работу с обратной связью в социальных сетях, про работу с негативом.

Помимо этого, дам схему работы заказчика и агентства, как правильно ставить KPI агентству, за что спрашивать и наказывать, на какие результаты можно рассчитывать. Можно сэкономить тысячи и сотни тысяч рублей при внедрении SMM».

Эксперт уверена, что на Сахалине присутствуют те же «болевые точки» и проблемы, связанные с интернет-маркетингом, что и в Приморском крае . «Я бы очень хотела поговорить об этом с представителями бизнеса Сахалина. Дать свои знания, и получить что-то новое от них», — добавила она.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области , Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Принять участие в мероприятии можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в медиафоруме бесплатное.