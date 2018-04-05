К волгоградцам в подтопленных поселках будут доставлять врачей на лодках

Врачей доставляют к подтопленным населенным пунктам в Волгоградской области для оказания помощи местным жителям на вездеходах и лодках.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», центральным районным больницам рекомендовали задействовать дополнительные бригады «скорой помощи», чтобы медики были готовы к обострению хронических заболеваний у людей.

Текущую ситуацию с медицинской помощью в подтопленных хуторах и поселках специалисты отслеживают четыре раза в сутки. Кроме того, без перерыва работает Центр медицины катастроф. Сформирован также штаб, в который вошли главы больниц всех подтопленных населенных пунктов.

«В настоящее время ситуация с медпомощью стабильна, особое внимание уделяется беременным женщинам, детям и инвалидам», — заявили в областной администрации.