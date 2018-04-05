«Все бегут»: что стряслось в «тысячекоечной» больнице Владивостока?

В Интернете обсуждают видео, снятое рядом с владивостокской клинической больницей № 2, именуемой в народе «тысячекоечной», сообщает PRIMPRESS.

«Что там стряслось в 1000-коечной? Всех эвакуируют, даже тяжелобольных», — написал автор канала «Блог Владивосток ».

На видео, снятом очевидцем, автор говорит, что «все бегут», больницу эвакуировали, видна пожарная машина.

Позже выяснилось, что это была учебная тревога. В комментариях пользователи отметили, что выводили из здания больницы не всех.

«Учения и выходил только персонал, мы тут в детской травматологии лежим», — написал один из юзеров.