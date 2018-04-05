Один день из жизни участкового Марьиной Рощи

На телеканале «МИР» выходит исторический сериал «Марьина роща». Это детектив о противостоянии организованной преступности и московской милиции после Великой Отечественной войны. О том, какую роль в охране порядка играет участковый полиции сегодня, узнал корресопндент телеканала «МИР 24» Сергей Поляков

Каждое утро он ставит на стол черный портфель с бытовыми проблемами. Внутри находятся папки с бумагами. На каждом листе — жалобы, заявления, просьбы москвичей. Так начинается рабочий день участкового полиции Алексея Радчикова. Работа с материалами, звонки жителям, приём посетителей.

Его зона ответственности — жилой массив в районе Марьина роща недалеко от центра Москвы . Место не самое криминогенное, однако для участкового работы хватает: кражи, ссоры, драки, распитие спиртного.

«У нас там есть детская площадка. На ней теперь стали собираться люди с алкогольным отклонением», — рассказал страж порядка

Свою «вотчину» Алексей ежедневно осматривает. Заглядывает в каждый двор, проверяет дом за домом, разговаривает с жителями района, а некоторых навещает и «на дому». Тех, кто по решению суда — оказался под административным надзором.

Житейские вопросы помогают наладить контакт, познакомиться с жителями, узнать об их проблемах. «Как успехи? Чем занимаешься? На работу устроился?», — спрашивает участковый прохожий.

Профессия криминалист

Расследовать убийства — их работа

Вся работа строится на общении, объясняет полицейский. Даже название должности «участковый» происходит от слова «участие».

«С любым человеком можно общий язык найти, поэтому мы стараемся выявить причину, проблему, с которыми к нам обращаются граждане. Соответственно помогаем им в той ситуации, в которую они попали», — отметил Радчиков.

На территории Алексея — три десятка многоэтажек, около 4 тысяч жителей. Они его подопечные, но одновременно и руководители. Раз в год участковый обязан отчитываться перед жителями Марьиной рощи о проделанной работе.

Далеко не всегда московский район «Марьина роща» считался спокойным. В послевоенные годы сотрудники советской милиции рисковали своими жизнями, чтобы раскрыть преступление, а сам район слыл одним из самых неблагополучных в Москве. Смотрите на нашем канале исторический детектив «Марьина роща» о противостоянии организованной преступности и советской милиции, а также о том, какую роль в этой борьбе может сыграть один участковый уполномоченный. Сериал выходит с понедельника по четверг на телеканале «Мир» в 19:20.

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