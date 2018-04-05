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В Курганской области посчитали следы диких зверей на снегу
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В Курганской области посчитали следы диких зверей на снегу 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В Зауралье завершился зимний маршрутный учет, который позволяет получить сведения о численности охотничьих животных. Он включает подсчет следов зверей на снегу и учет встреч охотничьих птиц. Всего специалисты, считающие животных, прошли по области 1450 маршрутов общей протяженностью около 14,5 тысячи км.
В предыдущие два года проведение учета осложнялось глубоким снежным покровом. В этом же году в Зауралье аномально низкий уровень снежного покрова — всего 5–15 см. Из-за малого количества осадков копытные животные в этом году были рассредоточены по территории всех охотничьих угодий, не было отмечено их сезонных миграций.
По данным зимнего маршрутного учета, в 2018 году возросла численность таких видов животных, как косули (до 136,8 тысячи особей), лоси (до 12,2 тысячи особей), зайцы-беляки (до 51,3 тысячи особей), белки (318 особей), рыси (до 84 особей).
— Несмотря на проводимые мероприятия по регулированию численности, в 2018 году увеличилась численность волка (до 118 особей) и лисицы (до 13,2 тысячи особей), — сообщает пресс-служба Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
Численность мелких куньих (горностай, колонок, куница лесная, хорь степной), глухаря, куропатки серой, тетерева находится на прежнем уровне.
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