Ночные рейды прошли с начала года на 100 объектах Москвы для выявления детей без сопровождения взрослых

В ходе рейдов по выявлению несовершеннолетних, которые в ночное время находятся на улице без сопровождения родителей или опекунов, в столице с начала 2018 г. было проверено 100 объектов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«С начала 2018 г. проведено 23 рейда, проверено 100 объектов, выявлено 12 случаев нахождения несовершеннолетних ночью без сопровождения взрослых, вследствие чего возбуждены дела об административном правонарушении», — уточнил собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе, в Москве постоянно проводятся профилактические рейды для выявления несовершеннолетних, которые находятся на улице в ночное время без сопровождения родителей или опекунов, а также рейды с целью пресечения уличных преступлений, которые в ряде случае подростки совершают именно в вечернее и ночное время.

Для проведения рейдов на базе общественных пунктов охраны порядка, подведомственных департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, организованы рабочие группы, в состав которых входят сотрудники полиции, председатели общественных пунктов охраны порядка, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, народные дружинники.