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Уральские титанщики встретились с партнерами на форуме двигателестроителей в Москве
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Уральские титанщики встретились с партнерами на форуме двигателестроителей в Москве 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках Международного форума двигателестроения в Москве представили продукцию титановой корпорации ВСМПО-АВИСМА, сообщили сегодня в ее пресс-службе. Это не только изделия, которые используются только для двигателей, — лопатки, кольца, штамповки и катушки, — но и продукция более широкого назначения, например, трубы, прутки, листы и плиты.
Представители ВСМПО-АВИСМА во главе с замгендиректора Олегом Ледером участвовали в симпозиумах и встречались с крупными заказчиками: ОДК, НПЦ «Салют», ОАК и другими партнерами. На форуме обсуждаются перспективы развития воздушно-реактивных и комбинированных двигателей, вопросы экологии, применения ГСМ, улучшения систем автоматики и диагностики.
«ФедералПресс» напоминает, что с 18 по 20 апреля в Минске пройдет конференция «Ti-2018 в СНГ». Олег Ледер входит в организационный комитет мероприятия.
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