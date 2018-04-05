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Куйвашев в Москве дважды встречается Путиным
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Куйвашев в Москве дважды встречается Путиным 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев улетел в Москву, чтобы принять участие в совещании Госсовета и протокольном мероприятии, связанном с визитом «выставочной» инспекции в Екатеринбург. Об этом 5 апреля «АиФ-Урал» сообщили в администрации области.
О проведении Госсовета также сообщается на официальном сайте Кремля, где уточняется программа заседания. Чиновники обсудят ход выполнения Указа президента, касающегося государственной политики по развитию конкуренции в стране. Главе государства будет доложено о работе регионов в этом направлении.
Вторая встреча с главой государства у губернатора Куйвашева пройдет в этот же день. Владимир Путин примет делегацию свердловских чиновников и инспекцию Международного Бюро выставок, члены которой 3-4 апреля проверяли промежуточную готовность Екатеринбурга к ЭКСПО-2025. Инспекторы осмотрели уральскую столицу с воздуха и продолжают работу в Москве, где встречаются с российским руководством. В отличие от подготовки к ЭКСПО-2020, федеральные власти взяли на себя одну из ведущих ролей в представлении заявки Екатеринбурга перед выставочным комитетом.
Уместно добавить, что встречи глав регионов с главой государства происходят нечасто. Традиционно они случаются перед какими-либо знаковыми событиями, касающимися того субъекта федерации, с главой которого встречается президент.
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