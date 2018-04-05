Куйвашев в Москве дважды встречается Путиным

О проведении Госсовета также сообщается на официальном сайте Кремля , где уточняется программа заседания. Чиновники обсудят ход выполнения Указа президента, касающегося государственной политики по развитию конкуренции в стране. Главе государства будет доложено о работе регионов в этом направлении.

Вторая встреча с главой государства у губернатора Куйвашева пройдет в этот же день. Владимир Путин примет делегацию свердловских чиновников и инспекцию Международного Бюро выставок, члены которой 3-4 апреля проверяли промежуточную готовность Екатеринбурга к ЭКСПО-2025. Инспекторы осмотрели уральскую столицу с воздуха и продолжают работу в Москве, где встречаются с российским руководством. В отличие от подготовки к ЭКСПО-2020, федеральные власти взяли на себя одну из ведущих ролей в представлении заявки Екатеринбурга перед выставочным комитетом.

Уместно добавить, что встречи глав регионов с главой государства происходят нечасто. Традиционно они случаются перед какими-либо знаковыми событиями, касающимися того субъекта федерации, с главой которого встречается президент.