Антропологи выяснили, зачем большой нос был нужен неандертальцам

Антропологи выяснили, почему у неандертальцев были такие большие носы, отличающие их от современных людей. Исследования показали, что вымершие неандертальцы были способны вдыхать на треть больше воздуха, чем мы. Кроме того, крупный нос защищал их от холода: вдыхаемый воздух успевал согреться, прежде чем доходил до легких, пишет nation-news.ru. Возможно, только благодаря этой особенности строения носа неандертальцы пережили несколько ледниковых периодов в Европе. Вероятно, также неандертальцам нужно было получать больше кислорода для деятельности, требующей серьезных усилий вроде бега или охоты на крупных животных.