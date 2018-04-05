Зарубина задумалась о встречном иске Малинину 

На днях заслуженная артистка РСФСР Ольга Зарубина была вынуждена появиться в суде — иск о защите чести и достоинства был подан ее экс-супругом Александром Малининым. Исполнительница выставила его не в «лучшем свете» в эфире ток-шоу «На самом деле», чего он, конечно, не смог стерпеть.
Первые слушания назначены на конец апреля, адвоката певица уже наняла и в своей правоте уверена. «Не исключено, что я подам встречный иск, — говорит артистка. — Раз он решил так действовать, то я буду делать так же», — цитирует Зарубину Sobesednik.ru.