Департамент здравоохранения отменил карантин по ОРВИ в медучреждениях Тюменской области

"По приказу департамента здравоохранения Тюменской области карантин в медицинских организациях Тюменской области отменен", — сказала она.

По словам Малыгиной, в медучреждениях сохранится масочный режим.

Карантин в медучреждениях региона ввели 15 февраля, а с 16 февраля на карантин стали закрывать школы, напомнила пресс-секретарь ведомства.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей снизилось на 2 тыс. — до 14,2 тыс. В Тюмени заболели 9,6 тыс. человек, уточнили в ведомстве.