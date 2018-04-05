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Департамент здравоохранения отменил карантин по ОРВИ в медучреждениях Тюменской области
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Департамент здравоохранения отменил карантин по ОРВИ в медучреждениях Тюменской области 

ТАСС 18 минут назад
ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Тюменской области снял карантин по ОРВИ во всех медицинских учреждениях региона, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.
"По приказу департамента здравоохранения Тюменской области карантин в медицинских организациях Тюменской области отменен", — сказала она.
По словам Малыгиной, в медучреждениях сохранится масочный режим.
Карантин в медучреждениях региона ввели 15 февраля, а с 16 февраля на карантин стали закрывать школы, напомнила пресс-секретарь ведомства.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей снизилось на 2 тыс. — до 14,2 тыс. В Тюмени заболели 9,6 тыс. человек, уточнили в ведомстве.
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