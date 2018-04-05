Странности благоустройства. Новосибирцев удивили итоги «Зеленых выборов»

Назвать столицу Сибири благоустроенной язык не поворачивается — уж слишком непригляден вид даже главных проспектов, не говоря уже о других улицах. И ухоженных скверов явно не хватает. При этом бюджетные деньги собираются потратить весьма странно.

Первый блин — комом?

В этом году жители Новосибирска впервые сами определяли, какие общественные места нужно благоустроить в ближайшие годы. Напомним, опрос «Зелёные выборы» в регионе проходил 18 марта, одновременно с президентскими выборами. Горожанам предложили проголосовать за один из 10 объектов, которые планируют благоустроить по федеральной программе «Комфортная городская среда». Народное голосование — это новое требование госпрограммы, по которой деньги на благоустройство выделит федеральный бюджет на основе софинансирования.

Но первый блин вышел явно комом, ведь многих горожан итоги опроса сильно разочаровали, об этом пишут в соцсетях. Очень странно, что лидером рейтингового голосования стал Монумент славы — его будут благоустраивать за федеральные деньги в 2019 году. «Я с уважением отношусь к мемориалу, но там и так всё хорошо. И сам монумент, и парк выглядят вполне ухоженными, — недоумевает житель Ленинского района Анатолий Кравченко. — В 2015 году со всех дорожек парка был полностью снят асфальт и положен новый. Там всё лето носятся по гладким дорожкам на роликах и дети, и взрослые — все довольные. Не понимаю: на что же там планируют потратить бюджетные деньги?»

Мы решили узнать. На сайте мэрии написано, что работы коснутся не Монумента, а только парка возле него — там запланировали обновить деревья и кустарники, заменить устаревшие элементы декора, добавить малые архитектурные и зелёные формы, сделать парк более удобным для маломобильных горожан, поменять систему освещения, установить систему видеонаблюдения…

Но вопросы не исчезли. «Старые деревья здесь регулярно убирают, — разводит руками Наталья Дементьева . — Неужели спилят вековые ели? И не нужно добавлять никаких новых малых архитектурных форм — там и так их много! Мы хотим просто зелёный парк с цветами! »

Перечень работ не был указан в бюллетене для голосования. По сути, избиратели вслепую ставили «галочку» напротив знакомого объекта. Вот как объясняет свой выбор Лев Подкопаев: «Выбрал Монумент, потому что я — житель Ленинского района. Но что именно там собираются делать — не в курсе. Возможно, поменяют плиты возле памятника?»

Возмутила горожан и система подсчёта голосов. «Каждый голосовал за объект в своём районе, — говорит Олег Колмаков. — Победил самый большой и густонаселённый Ленинский район с монументом, где и так всё хорошо!»

Накануне выборов мэрия собирала пожелания от горожан. Сообщили, что поступило более 250 заявок, из которых выбрали 10. Но приходят на общественные слушания немного горожан. «Я вообще не знала, когда и куда нужно идти. А могли бы, например, объявления на подъезды или в ЖЭУ повесить, чтобы информировать жителей», — возмущается Алёна Иванченко.

Получается, что опрос провели «для галочки»? Это в лучшем случае. Возникает вопрос: насколько эффективно будут потрачены федеральные деньги?

Чего хотят горожане?

Между тем в городе немало мест, которые горожане хотели бы благоустроить, однако в списке они не числятся. Поэтому вызывает сомнение то, по какому принципу были выбраны те самые 10 объектов.

Убого выглядят даже самые центральные улицы столицы Сибири. «Больные тополя с уродливыми стволами, — возмущается Инна Галкина , — портят вид Красного проспекта: от ул. Свердлова, где обладминистрация, и на другой стороне — рядом с Художественным музеем. На главной улице левобережья — Титова — те же уродцы. И тротуар в дырках! Так что молодым девушкам на каблуках пройти сложно, а мамам с колясками и инвалидам-колясочникам лучше вообще на улицы столицы Сибири не выходить!»

Особенно недовольны горожане внешним видом площади Маркса — главной в левобережье. Долгострой 20-этажной гостиницы с 30-летним стажем и унылыми пейзажами вокруг не критиковал только ленивый. В прошлом году чиновники заявили, что там планируется масштабное озеленение. Рядом с долгостроем торжественно высадили 14 пихт. А местные жители даже не сразу заметили перемены, ведь эта крошечная аллея здесь — что капля в море на фоне каменных джунглей. «Здесь очень нужен скверик с лавочками и фонарями. — считает Лариса Перескокова. — Хорошо бы и мостик — как на Вокзальной магистрали. Не понимаю: почему площадь Маркса не оказалась в списке по благоустройству?»

И главное — когда наконец уберут бетонный скелет с пустыми глазницами долгостроя? Как сообщили в мэрии, сносить его не будут, поскольку это слишком дорого. В этом году вроде как нашёлся инвестор, который собирается не только завершить стройку, но и благоустроить территорию вокруг. Имя инвестора не разглашается.

Ещё одно жуткое место на площади — тротуар возле остановки «Кристалл»: его словно бомбили снарядами. Между тем именно здесь к конечной станции метро ежедневно проходят тысячи горожан… В полудиком парке Сибиряков-Гвардейцев, что рядом с остановкой «Новая», заасфальтировано всего-то 3–4 дорожки. Мамы с детьми там весной месят грязь…

И вообще, к городской службе по благоустройству у новосибирцев накопилось немало вопросов. Неоднозначно, например, была воспринята несколько лет назад закупка дорогостоящих железных вазонов. Сейчас огромные ржавые «ноги» с пустыми тазами уродуют площадь Энергетиков, площадь Труда и другие места города 10 месяцев в году. Цветочки в тазах появляются только коротким сибирским летом.

В центре тоже есть пустующие железные подвески — весьма сомнительное украшение.

А жителям отдалённых районов Новосибирска вообще не везёт. «У нас нет парка — только лес, но ходить там страшно, — вздыхает жительница микрорайона „Берёзовое“ Ирина Еремина . — С ребёнком погулять негде, разве что пойти на озеро с уточками, которое благоустроили два года назад. Но место отдыха получилось сомнительное — берег оккупировали любители шашлыков, которые не стесняются распивать пиво при детях. Места для мангалов должны быть в другом месте!»

Мнение власти:

— Все объекты-кандидаты «Зелёных выборов» будут благоустроены. Очерёдность зависит от количества набранных голосов. Программа по формированию комфортной городской среды продлится до 2022 года включительно. В этом году все средства будут вложены в завершение реконструкции Михайловской набережной, а в 2019 работы по благоустройству планируем провести в сквере у Монумента славы. Кстати, если нам удастся убедить министерство в Москве , в федеральном центре, то, может быть, мы сможем реализовывать одновременно несколько проектов по благоустройству общественных территорий, которые участвовали в «Зелёных выборах», — два или больше. Но это зависит уже от конкретных проектов, которые будут представлены.

Мнение эксперта:

Игорь Поповский, архитектор, доцент кафедры архитектуры НГАХА:

— Конечно, голосование не отобразило всей полноты картины. Если говорить о левобережье, внимания здесь заслуживают и многие другие территории, у которых потенциал для развития. Одно из таких мест — Бугринская роща. Там есть сквер, лыжная база и неподалеку — место для пляжной зоны. Но средств в развитие этой территории в последние годы вкладывают недостаточно. И таких примеров в городе немало.

Кроме того, объекты, которые вошли в десятку, не равнозначны ни по затратам, ни по своей значимости. В один ряд поставили как места общегородского значения, к примеру, монумент Славы, так и территории микрорайонного уровня, такие как озеро Мышкино.

Но главное — нет комплексного подхода к благоустройству и целостного представления о выбранных объектах— в каком они состоянии, сколько средств потребуется, чтобы привести их в порядок, с какими проблемами, возможно, придется столкнуться во время реконструкции. Сегодня, к примеру, не ясно, в каком состоянии прибрежная зона реки Каменка — никто не проверял там почву, а ведь речка очень грязная и захламленная, в том числе по берегам. Возможно, грунт не пригоден для того, чтобы там обустраивать место для прогулок и отдыха. То же самое и с набережной реки Ини — там ведь необходимо скорее всего не только благоустройство, но и защита от паводка, который может подтопить строения. Не однозначная и ситуация с Инюшенским бором. По проекту-планировки там предусмотрен юго-западный транзит и продление ул. Кирова, что уменьшит территорию бора. А в проекте благоустройства этот момент не учтен. Представляете, как отреагирует общественность, когда вместо того, чтобы облагородить лесную зону, там начнут прокладывать дорогу? Со стороны жителей будет не понимание и протест.

Но при этом, я считаю, что критиковать «на корню» этот проект и тем более отказываться от него не стоит. Во-первых, это совершенно новый опыт, ранее не было таких программ и не проводилось голосование по объектам. Поэтому без ошибок на первом этапе, наверное, не обойтись. Здесь важно насколько будет услышана критика, и будут ли сделаны выводы, которые позволят избежать ошибок в будущем, ведь программа рассчитана не на один год.