В Ростове болельщики ЦСКА испортили новый подземный переход

В новом подземном переходе возле «Ростов Арены» появилась «наскальная живопись». Неизвестные хулиганы написали на стенах черной краской надписи «ЦСКА Москва » и «ЦСКА». Очевидно, что «художества» появились после воскресного матча между «Ростовом» и московскими армейцами.

— Новый переход, и вот такой «подарок» оставили нам гости из Москвы. Ох, не тех болельщиков прозвали свиньями (намекает на прозвище фанатов московского «Спартака» — Прим. ред.), — написал в группе «Ростов Главный» автор фото.

Этот переход открыли в Ростове в конце января. Он проходит под недавно реконструированной Южным подъездом к городу. Длина тоннеля составляет 41 метр, ширина — 8,7 метра.