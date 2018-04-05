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В Ростове болельщики ЦСКА испортили новый подземный переход
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В Ростове болельщики ЦСКА испортили новый подземный переход 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В новом подземном переходе возле «Ростов Арены» появилась «наскальная живопись». Неизвестные хулиганы написали на стенах черной краской надписи «ЦСКА Москва» и «ЦСКА». Очевидно, что «художества» появились после воскресного матча между «Ростовом» и московскими армейцами.
— Новый переход, и вот такой «подарок» оставили нам гости из Москвы. Ох, не тех болельщиков прозвали свиньями (намекает на прозвище фанатов московского «Спартака» — Прим. ред.), — написал в группе «Ростов Главный» автор фото.
Этот переход открыли в Ростове в конце января. Он проходит под недавно реконструированной Южным подъездом к городу. Длина тоннеля составляет 41 метр, ширина — 8,7 метра.
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