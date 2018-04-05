Фанаты ЦСКА испортили в Ростове новый переход

Один из подземных переходов в Ростове-на-Дону рядом с Ворошиловским мостом неизвестные расписали баллончиками с краской. Как сообщает сетевое издание «Блокнот», на стенах сооружения появились надписи «ЦСКА Москва », которые могли сделать фанаты соответствующего столичного клуба. Напомним, в минувшие выходные в донской столице команда сыграла с ФК «Ростов».

«Новый переход и вот такой «подарок» оставили нам гости из Москвы. Ох, не тех болельщиков прозвали свиньями, не тех», — возмутился в социальных сетях один из жителей Ростова. Выходка болельщиков расстроила горожан, кто-то из них даже предложил в социальных сетях сделать ответный жест и расписать станцию метро рядом со стадионом «ЦСКА» в Москве.

«Возле станции метро «ЦСКА» в Москве тоже всё изгажено, а когда заканчивается матч они начинают писать маркёрами на фасадах домов, пить во дворах», «Все фанаты одинаковые», — написали пользователи.