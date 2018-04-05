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«Это не мой конек»: Оксана Самойлова призналась, что редко выходит в свет
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«Это не мой конек»: Оксана Самойлова призналась, что редко выходит в свет 

Eva.ru 23 минуты назад
Фото: Eva.ru
Оксана Самойлова призналась своим поклонникам, что не является завсегдатаем светских мероприятий. Такое заявление стало удивлением для публики, наблюдающей за роскошной жизнью бизнесвумен. Пользователи сети с трудом поверили, что Самойлова уделяет время только работе и детям.
По признанию жены популярного рэп-исполнителя, она не относится с большим пристрастием к звездным мероприятиям, да и у неё просто-напросто не хватает на них времени. Редкий выход в свет обусловлен наличием троих детей и работы. Самойлова рассказала подписчикам, что, если бы она посещала все вечеринки и передачи, на которые её зовут, она бы не смогла уделять должного времени своей семье. Отдав предпочтение детям и бизнесу, Оксана не огорчается и не стремится получить славу. Это неудивительно, так как популярная многодетная мама и так приковывает к себе много внимания в сети и, по всей видимости, ей этого вполне достаточно. Женщина постоянно демонстрирует фолловерам свою жизнь, бизнес и, конечно, роскошный отдых. Поклонники замечают, что, стараясь убить сразу двух зайцев, Самойлова берет детей с собой на работу. «Короче хайп и бесконечные интервью в журналах вообще не мой конёк», — написала она.
Пользователи рунета, в свою очередь, признались, что удивлены, как позиционирует себя Оксана. По их словам, женщина просто создана для красной ковровой дорожки, чтобы демонстрировать свои формы, нарядившись в какое-нибудь шикарное платье. Поклонники жены Джигана все же попросили её чаще появляться вместе с мужем на мероприятиях. По их мнению, рядом с такой женщиной музыкант выглядит более статусным. «Красота какая.. Оксана, выходите в свет чаще!» «Сложно поверить в ваши слова» «Мне всегда казалось, что вы тусовщица» «Конечно, и звездам сложно с тремя детьми, разве что няньку нанять»
По всей видимости, Оксана в воспитании детей старается не прибегать к услугам посторонних людей и сама вполне справляется с многозадачностью. Она стремится как можно больше времени проводить с дочками и хочет быть вечно молодой в их глазах.
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