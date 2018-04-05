Короли имиджа: каких миллиардеров из списка Forbes любят медиа

Деньги любят тишину, но новые технологии оставляют этой мысли все меньше шансов на реализацию. Члены списка Forbes зачастую становятся (вольно или невольно) ньюсмейкерами и формируют информационную среду вокруг себя. По просьбе Forbes компания «Медиалогия» проанализировала, что писала российская пресса об отечественных миллиардерах в период с 1 января 2017 года по 21 марта 2018 года.

Ключевым в исследовании стал «МедиаИндекс» — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, в нашем случае — члена списка с состоянием в $1 млрд и больше. Чем больше значение «МедиаИндекса», тем позитивнее его имидж, создаваемый медиа. При расчете индекса учитывалось несколько параметров, в том числе влиятельность источника информации (ключевой параметр — цитируемость издания в других СМИ), характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный), роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая) и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Лидером рейтинга стал далеко не самый публичный миллиардеров России — совладелец «Евраза» и бывший губернатор Камчатки Роман Абрамович (35 839 упоминаний в СМИ, медиаиндекс — 241 788). Ключевым инфоповодом стало расставание миллиардера с Дарьей Жуковой : в августе 2017 года экс-супруги сообщили СМИ, что по-прежнему остаются близкими друзьями и партнерами в ряде проектов. В первую очередь речь идет о музее современного искусства «Гараж» в Москве и культурном центра на острове Новая Голландия Санкт-Петербурге . Источник Forbes, близкий к Абрамовичу, уточнял, что речи об официальном оформлении развода пока не идет.

Еще одним событием, привлекшим внимание медиа к бывшему губернатору Чукотки, стали сообщения о том, что он якобы инвестировал до $300 млн в ICO Telegram в февреле 2018 года. Представитель Абрамовича Джон Манн цифру в $300 млн опроверг, но сам факт участия бизнесмена в размещении Telegram отрицать не стал. Наконец, в начале февраля Абрамович привлек внимание швейцарской прессы, которая узнала о его попытках получить вид на жительство в кантоне Вале. Тогда же миллиардер обратился в суд, который запретил местной прессе разглашать информацию о мотивах и обстоятельствах действий миллиардера, разрешив публиковать только общие сведения.

На втором месте после Романа Абрамовича — основатель USM Holding Алишер Усманов (41 243 упоминаний в СМИ, медиаиндекс — 232 597). В прошлом году он впервые попробовал в себя в роли видеоблогера и записал для YouTube видео, в котором опровергал обвинения оппозиционера Алексея Навального в свой адрес, причем сделал это так что ролик мгновенно разошелся на мемы. Не обошли СМИ стороной и конкурс пародий, который объявил запустил Усманов на волне популярности.

Тройку лидеров замыкает совладелец «Лукойла» Леонид Федун (16 809 упоминаний в СМИ, медиаиндекс — 192 855). Впрочем, внимание общественности он привлек не благодаря успехам нефтяной компании. В прошлом году принадлежащий бизнесмену клуб «Спартак» стал чемпионом России по футболу — первый раз с 2001 года и впервые за 13 лет при Федуне. Теперь уже не Нольтрофеич», — говорил тогда миллиардер про свое обидное прозвище и благодарил болельщиков за терпение.

На четвертом месте расположился основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров (42 362 упоминаний в СМИ, медиаиндекс — 190 484). Русский Цукерберг в этом году впервые вошел в глобальный рейтинг Forbes с состоянием в $1,7 млрд, а также оказался втянут в затяжной конфликт с российскими властями: Роскомнадзор требует, чтобы миллиардер передал ключи шифрования Telegram ФСБ , а Дуров настаивает на том, что это противоречит Конституции.

Замыкает пятерку лидеров владелец «Базового элемента» Олег Дерипаска (39 330 упоминаний в СМИ, медиаиндекс — 182 847). В прошлом года его холдинг En+ (объединяет долю в US Rusal и активы в электроэнергетике) провел крупнейшее за последние пять лет IPO в Лондоне на $1,5 млрд Но не только успехи в бизнесе заставили фамилию Дерипаски мелькать в заголовках СМИ. С начала 2017 года миллиардер инициировал сразу два судебных процесса. Сначала Дерипаска требовал у Associated Press удалить материалы о его давнем и тесном сотрудничестве с соратником Дональда Трампа Полом Манафортом . Суд в итоге встал на сторону агентства, Дерипаска отозвал иск. А весной уже этого года создатель «Русала« подал в суд на Настю Рыбку, выложившую в Instagram видео с участием миллиардера, которые дали почву для очередного расследования Алексея Навального и обвинения Дерипаски в коррупции.

Антилидерами рейтинга стали два сенатора: бывший член Совфеда Глеб Фетисов (850 упоминаний в СМИ, медиаиндекс — «минус» 2 254) и действующий член Совфеда Сулейман Керимов (22 493 упоминаний в СМИ, медиаиндекс — «минус» 110 656). Фетисов обвиняется в России в организации хищения имущества « Моего банка », совладельцем которого он был, а Керимов подозревается французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, сейчас он находится под домашним арестом в Приморских Альпах.

Также «Медиалогия» проанализировала упоминания миллиардеров в социальных медиа. Учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах. В соцсетях Абрамович по популярности оказался только на третьем месте — о нем в писали 97 315 раз, в то время как Павел Дуров упоминался 135 954 раз, а Олег Дерипаска — 130 066 раз. Также в пятерку лидеров в соцсетях вошли совладелец «Онэксима» Михаил Прохоров и акционер компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг — во многом благодаря тому, что в конце прошлого года в Telegram появился канал для «опровержения фейков» о Ротенберге.

Михаил Прохоров Рейтинг Forbes: №13 Состояние: $8900млн

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Алишер Усманов Рейтинг Forbes: №5 Состояние: $15200млн

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Олег Дерипаска Рейтинг Forbes: №23 Состояние: $5100млн

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Роман Абрамович Рейтинг Forbes: №12 Состояние: $9100млн

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Сулейман Керимов Рейтинг Forbes: №21 Состояние: $6300млн

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Леонид Федун Рейтинг Forbes: №22 Состояние: $6300млн

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Глеб Фетисов Рейтинг Forbes: №80 Состояние: $1200млн

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Аркадий Ротенберг Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2600млн

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