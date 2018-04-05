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Костромскую школу закрыли из-за рухнувшего фасада
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Костромскую школу закрыли из-за рухнувшего фасада 

Kostroma.Today 24 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
ЧП в школе №3, которая находится в Черноречье. Как узнал KOSTROMA.TODAY, у здания обвалилась часть фасада.
Произошло это еще во время школьных каникул, и в итоге учебный процесс здесь начать не смогли.
По информации ГТРК «Кострома», при­чиной, по мне­нию пе­даго­гов, мог­ла стать про­теч­ка. Кры­ша здесь тек­ла дав­но и сте­на от­сы­рела. Нес­коль­ко лет на­зад кров­лю уже ре­мон­ти­рова­ли. Но пол­ностью проб­ле­му это не ре­шило, с крыши почти постоянно текло. В результате еще до проблем с фасадом практически разрушился один из кабинетов.
Сейчас в школе начали ремонт. Он займет не меньше месяца, и школьников решили перевести в школу №37. Она находится рядом, примерно в 10 минутах ходьбы.
«Се­год­ня рас­пи­сание фор­ми­ру­ет­ся, зав­тра бу­дет про­веде­но ро­дитель­ское соб­ра­ние в каж­дом клас­се, что­бы оз­на­комить де­тей с ре­жимом обу­чения. 37-я шко­ла у нас обу­ча­ет­ся в од­ну сме­ну», — рассказала на­чаль­ник Уп­равле­ния об­ра­зова­ния ад­ми­нис­тра­ции г. Кос­тро­мы Ма­рина СОЛОВЬЕВА.
Дети из школы №3 будут здесь учиться во вторую смену, кроме 1-х, 9-х и 11-х клас­сов.
Школа №3 считается одной из лучших в Костроме. Здесь специализируются на углубленном изучении немецкого языка.
Напомним, здание школы было построено в 1959 году.
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