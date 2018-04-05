Костромскую школу закрыли из-за рухнувшего фасада

ЧП в школе №3, которая находится в Черноречье. Как узнал KOSTROMA.TODAY, у здания обвалилась часть фасада.

Произошло это еще во время школьных каникул, и в итоге учебный процесс здесь начать не смогли.

По информации ГТРК «Кострома», при­чиной, по мне­нию пе­даго­гов, мог­ла стать про­теч­ка. Кры­ша здесь тек­ла дав­но и сте­на от­сы­рела. Нес­коль­ко лет на­зад кров­лю уже ре­мон­ти­рова­ли. Но пол­ностью проб­ле­му это не ре­шило, с крыши почти постоянно текло. В результате еще до проблем с фасадом практически разрушился один из кабинетов.

Сейчас в школе начали ремонт. Он займет не меньше месяца, и школьников решили перевести в школу №37. Она находится рядом, примерно в 10 минутах ходьбы.

Дети из школы №3 будут здесь учиться во вторую смену, кроме 1-х, 9-х и 11-х клас­сов.

Школа №3 считается одной из лучших в Костроме. Здесь специализируются на углубленном изучении немецкого языка.

Напомним, здание школы было построено в 1959 году.