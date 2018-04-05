Костромскую школу закрыли из-за рухнувшего фасада 

ЧП в школе №3, которая находится в Черноречье. Как узнал KOSTROMA.TODAY, у здания обвалилась часть фасада.
Произошло это еще во время школьных каникул, и в итоге учебный процесс здесь начать не смогли.
По информации ГТРК «Кострома», причиной, по мнению педагогов, могла стать протечка. Крыша здесь текла давно и стена отсырела. Несколько лет назад кровлю уже ремонтировали. Но полностью проблему это не решило, с крыши почти постоянно текло. В результате еще до проблем с фасадом практически разрушился один из кабинетов.
Сейчас в школе начали ремонт. Он займет не меньше месяца, и школьников решили перевести в школу №37. Она находится рядом, примерно в 10 минутах ходьбы.
«Сегодня расписание формируется, завтра будет проведено родительское собрание в каждом классе, чтобы ознакомить детей с режимом обучения. 37-я школа у нас обучается в одну смену», — рассказала начальник Управления образования администрации г. Костромы Марина СОЛОВЬЕВА.
Дети из школы №3 будут здесь учиться во вторую смену, кроме 1-х, 9-х и 11-х классов.
Школа №3 считается одной из лучших в Костроме. Здесь специализируются на углубленном изучении немецкого языка.
Напомним, здание школы было построено в 1959 году.