Жизнь без дороги: чиновники встретились с жильцами с улицы Бурова

Глава администрации и мэр Орла накануне, 4 апреля, встретились с жителями с улицы Бурова, 46 областного центра, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Ранее на сессии городского совета было рассмотрено обращение жителей микрорайона на плохое состояние одного из участков дороги.

Проблема с транспортной доступностью для жителей улицы Родзевича-Белевича возникла ещё в минувшем году. В настоящее время началось строительство дороги от улицы Бурова до Металлургов. Разработана проектно-сметная документация (ПСД), проведены конкурсы, определена подрядная организация. Родзевича-Белевича, подрядчиком «Орелстрой». По условиям муниципального контракта, дорогу должны ввести в эксплуатацию в конце 2018 года.

Однако, сложный участок дороги по улице Бурова не вошел в ПСД, составленную по улице Родзевича-Белевича, отмечает пресс-служба.

На встрече Муромский пояснил, что администрация города обратилась в суд с иском к подрядчику, который построил вторую очередь дома на Бурова, 46, о понуждении строительства дороги. Требования были зафиксированы в градостроительном плане земельного участка и подрядчик был обязан вынести данный участок дороги.

Муромский пообещал жителям, что первоочередная задача транспортной доступности для жителей и спецтехники по улице Родзевича-Белевича, 8 будет обеспечена. Новый участок дороги будет построен.

Отметим, что данный участок имеет сложный рельеф и в зону строительства попадает опора высоковольтной линии и электропередач. В рамках проекта их придётся перенести. Мэр Василий Новиков предложил на этом участке пока ограничить движение грузовых автомобилей, включить строительство в план на следующий год и определиться с источником финансирования.

Руководителю МКУ УКС города Сергею Костикову поручили ознакомить жителей с ПСД и разъяснить, каким образом жители смогут добраться до своих домов.