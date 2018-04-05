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Первый китайский полярный ледокол будет введен в эксплуатацию в 2019 году
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Первый китайский полярный ледокол будет введен в эксплуатацию в 2019 году 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Первое полярное исследовательское судно-ледокол китайского производства «Сюэлун-2» будет введено в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщает газета Science and Technology Daily.
Строительство ледокола началось в декабре 2016 года.
"Сюэлун-2" будет способен быстро поворачивать и эффективно раскалывать лед, а также соответствовать высоким стандартам безопасности.
Судно длиной 122,5 м, шириной 22,3 м и водоизмещением 13 990 тонн сможет преодолевать 20 тыс. морских миль и колоть лед как носом, так и кормой.
Судно было совместно спроектировано Китайской государственной судостроительной корпорацией и финской компанией Aker Arctic Technology.
Единственный на настоящий момент полярный ледокол в распоряжении Китая — «Сюэлун» — был куплен у украинской компании в 1993 году.
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