Первый китайский полярный ледокол будет введен в эксплуатацию в 2019 году

Пекин, 5 апреля / Синьхуа / — Первое полярное исследовательское судно-ледокол китайского производства «Сюэлун-2» будет введено в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщает газета Science and Technology Daily.

Строительство ледокола началось в декабре 2016 года.

"Сюэлун-2" будет способен быстро поворачивать и эффективно раскалывать лед, а также соответствовать высоким стандартам безопасности.

Судно длиной 122,5 м, шириной 22,3 м и водоизмещением 13 990 тонн сможет преодолевать 20 тыс. морских миль и колоть лед как носом, так и кормой.

Судно было совместно спроектировано Китайской государственной судостроительной корпорацией и финской компанией Aker Arctic Technology.