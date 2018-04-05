В Иркутской области с 1 апреля количество поездок для льготников на муниципальном транспорте увеличено до 50 в месяц

2018 года количество поездок для льготных категорий граждан на проезд

на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок в городском сообщении увеличено с 30 до 50 поездок в месяц. Об этом доложил главе региона Сергею Левченко заместитель

Губернатора Иркутской области — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов в рамках совещания по организации перевозок для льготных категорий граждан.

— Возможность увеличить количество поездок появилась в результате работы

по упорядочению реализации льготных билетов и получения субсидий

перевозчиками из бюджета региона. Многие годы из-за несовершенства

механизма учета и контроля в этой сфере было допущено много ошибок и нарушений. Перевозчики злоупотребляли своим правом и запрашивали на возмещение намного больше средств, чем было оказано льготникам

услуг. Перевозчик сам изготавливал билеты, сам распространял и занимался учетом и формированием документов, которые предъявлял на получение субсидии. По вашему поручению целый год мы занимались

наведением порядка. Оценивая результат, можем сказать, что по сравнению с 2016 годом экономия в суммах затрат из областного бюджета на льготные

перевозки составила 94,8 млн рублей. Сумма возмещения расходов

перевозчикам из областного бюджета снизилась с 612 млн рублей на 314,7 млн рублей за четыре года. Общий объем предоставленных субсидий за январь 2018 года составил 16,1 млн рублей, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, — подчеркнул Дмитрий

Чернышов.

Как доложил министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области Владимир Родионов , министерством заключен контракт по изготовлению 320 тысяч дополнительных бланков контрольных талонов. С 15 марта началась реализация единых социальных проездных билетов с 50 контрольными талонами на одну поездку на проезд на всех видах транспорта

в городском сообщении на апрель 2018 года, а также реализация

контрольных талонов для сопровождающих лиц инвалидов 1 группы,

детей-инвалидов.

Дмитрий Чернышов напомнил, что в регионе приобретен

аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном

Усолье, транспорте». С 1 июля 2017 года ведется учет поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные — Иркутске

Ангарске, Братске, Киренске . На сегодняшний день на территории Иркутской

области 20% льготников пользуются бумажными билетами и 80% —

электронными.

— В настоящее время вся система учета льготных перевозок находится на контроле областной власти. Общее количество льготников и перевозчиков не уменьшилось. Мы возмещаем именно то количество поездок, которые

совершили льготники, — подчеркнул Дмитрий Чернышов.

Руководитель ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»

Игорь Рыморенко уточнил, что при пополнении электронного социального

проездного билета на апрель текущего года для проезда льготных категорий

граждан на всех видах транспорта в городском сообщении количество

поездок также составляет 50. На сегодняшний день в базе центра находится

информация о 78 тысячах выданных электронных билетах, из них используется в силу различных обстоятельств 50 тысяч. По области по электронной системе работают 23 перевозчика, которые осуществляют 341 маршрут, из них 7 муниципальные предприятия. Инвалидам, которые ездят с сопровождающим, предоставляется 100 поездок.

Игорь Рыморенко подчеркнул, что с 1 апреля жители всех муниципалитетов

региона, кроме Иркутска, смогут воспользоваться социальными проездными

на всех территориях, где введена электронная система.

— Иркутск вошел раньше других территорий в проект, на тот момент

муниципалитетом было принято решение о 90 дополнительных поездках для льготных категорий граждан к 30, которые оплачивались из областного

бюджета. В настоящее время у иркутян из общего количества поездок (120)

будет возмещаться 50 из областного бюджета, но из-за особенностей

электронных билетов иркутяне смогут ездить по своим проездным пока

только в Иркутске. В настоящее время этот вопрос решается, — отметил

Игорь Рыморенко.

Глава региона поручил проконтролировать, как будут организованы

перевозки льготных категорий в течение полугода, и просчитать

возможность увеличения количества поездок в пригородном сообщении. На сегодняшний день обладатели единых социальных проездных билетов (ЕСПБ)

смогут воспользоваться бесплатным проездом 20 раз в месяц на пригородных

маршрутах. Также рассмотреть вопрос приравнивания садоводческих

перевозок к маршрутам пригородного сообщения.

–Мы понимаем, что в пригородах и в садоводствах живут граждане льготных

категорий, которые работают в городе, водят в городские школы и детские

сады детей и внуков, пользуются услугами медицинских учреждений, поэтому

мы не можем забывать про них при решении вопроса организации перевозок,

— подчеркнул Губернатор.