В Иркутской области с 1 апреля количество поездок для льготников на муниципальном транспорте увеличено до 50 в месяц 

По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 1 апреля
2018 года количество поездок для льготных категорий граждан на проезд
на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городском сообщении увеличено с 30 до 50 поездок в месяц. Об этом доложил главе региона Сергею Левченко заместитель
Губернатора Иркутской области — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов в рамках совещания по организации перевозок для льготных категорий граждан.
— Возможность увеличить количество поездок появилась в результате работы
по упорядочению реализации льготных билетов и получения субсидий
перевозчиками из бюджета региона. Многие годы из-за несовершенства
механизма учета и контроля в этой сфере было допущено много ошибок и нарушений. Перевозчики злоупотребляли своим правом и запрашивали на возмещение намного больше средств, чем было оказано льготникам
услуг. Перевозчик сам изготавливал билеты, сам распространял и занимался учетом и формированием документов, которые предъявлял на получение субсидии. По вашему поручению целый год мы занимались
наведением порядка. Оценивая результат, можем сказать, что по сравнению с 2016 годом экономия в суммах затрат из областного бюджета на льготные
перевозки составила 94,8 млн рублей. Сумма возмещения расходов
перевозчикам из областного бюджета снизилась с 612 млн рублей на 314,7 млн рублей за четыре года. Общий объем предоставленных субсидий за январь 2018 года составил 16,1 млн рублей, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, — подчеркнул Дмитрий
Чернышов.
Как доложил министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области Владимир Родионов, министерством заключен контракт по изготовлению 320 тысяч дополнительных бланков контрольных талонов. С 15 марта началась реализация единых социальных проездных билетов с 50 контрольными талонами на одну поездку на проезд на всех видах транспорта
в городском сообщении на апрель 2018 года, а также реализация
контрольных талонов для сопровождающих лиц инвалидов 1 группы,
детей-инвалидов.
Дмитрий Чернышов напомнил, что в регионе приобретен
аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном
транспорте». С 1 июля 2017 года ведется учет поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные — Иркутске, Усолье,
области 20% льготников пользуются бумажными билетами и 80% —
электронными.
— В настоящее время вся система учета льготных перевозок находится на контроле областной власти. Общее количество льготников и перевозчиков не уменьшилось. Мы возмещаем именно то количество поездок, которые
совершили льготники, — подчеркнул Дмитрий Чернышов.
Руководитель ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»
Игорь Рыморенко уточнил, что при пополнении электронного социального
проездного билета на апрель текущего года для проезда льготных категорий
граждан на всех видах транспорта в городском сообщении количество
поездок также составляет 50. На сегодняшний день в базе центра находится
информация о 78 тысячах выданных электронных билетах, из них используется в силу различных обстоятельств 50 тысяч. По области по электронной системе работают 23 перевозчика, которые осуществляют 341 маршрут, из них 7 муниципальные предприятия. Инвалидам, которые ездят с сопровождающим, предоставляется 100 поездок.
Игорь Рыморенко подчеркнул, что с 1 апреля жители всех муниципалитетов
региона, кроме Иркутска, смогут воспользоваться социальными проездными
на всех территориях, где введена электронная система.
— Иркутск вошел раньше других территорий в проект, на тот момент
муниципалитетом было принято решение о 90 дополнительных поездках для льготных категорий граждан к 30, которые оплачивались из областного
бюджета. В настоящее время у иркутян из общего количества поездок (120)
будет возмещаться 50 из областного бюджета, но из-за особенностей
электронных билетов иркутяне смогут ездить по своим проездным пока
только в Иркутске. В настоящее время этот вопрос решается, — отметил
Игорь Рыморенко.
Глава региона поручил проконтролировать, как будут организованы
перевозки льготных категорий в течение полугода, и просчитать
возможность увеличения количества поездок в пригородном сообщении. На сегодняшний день обладатели единых социальных проездных билетов (ЕСПБ)
смогут воспользоваться бесплатным проездом 20 раз в месяц на пригородных
маршрутах. Также рассмотреть вопрос приравнивания садоводческих
перевозок к маршрутам пригородного сообщения.
–Мы понимаем, что в пригородах и в садоводствах живут граждане льготных
категорий, которые работают в городе, водят в городские школы и детские
сады детей и внуков, пользуются услугами медицинских учреждений, поэтому
мы не можем забывать про них при решении вопроса организации перевозок,
— подчеркнул Губернатор.