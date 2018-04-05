Весна! Обо что теперь будут спотыкаться ульяновцы? 

Долгожданное тепло ознаменовалось сменой препятствий. В холодную погоду господствовали препятствия ледяные, теперь будут ямчатые. Раньше народ скользил и выделывал балетные па на льду, теперь будет спотыкаться на выбоинах, оставшихся после смытого вешними водами асфальта. Кстати, ещё до наступления тёплых дней в Ульяновске стартовали работы по заделке дорожных ям холодным асфальтом. Такие работы ведутся на бульваре Пластова, улицах Карла Маркса, Ленина, Железной Дивизии, Рябикова, Деева и проспекте Генерала Тюленева. Вопрос: надолго ли хватит того холодного асфальта, остаётся открытым. А вот 75-летняя жительница Димитровграда отсудила 30 тысяч рублей у местного МКУ «Городские дороги» после того, как споткнулась на тротуарной плитке, из которой торчала проволочная арматура, и выбила два зуба. Суд удовлетворил её иск и постановил возместить моральный вред. А что будет, если все пострадавшие от падений и ДТП, произошедших из-за плохих дорог и тротуаров, не поленятся подать иски в суд? Быть может, тогда дойдёт до наших дорожников, что качественная работа — это лучшая экономия?