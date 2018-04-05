Две подозрительные находки были сделаны в петрозаводских домах

В обоих случаях тревога оказывалась ложной.

В среду оперативные службы Петрозаводска дважды выезжали на вызовы, связанные с обнаружением подозрительных предметов.

Так, в 13:55 на пульт дежурного поступил звонок о том, что в подъезде дома №31 по Лососинскому шоссе найден подозрительный черный мешок. Прибывшие на место оперативники проверили находку — опасности она не вызывала.

История повторилась вечером. В 23:18 поступило сообщение об обнаружении рюкзака в подъезде дома №20 по улице Мелентьевой. В рюкзаке приехавшие стражи порядка нашли мусор, не представлявший угрозы.