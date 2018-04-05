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Две подозрительные находки были сделаны в петрозаводских домах
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

Две подозрительные находки были сделаны в петрозаводских домах 

Карельские вести 23 минуты назад
В обоих случаях тревога оказывалась ложной.
В среду оперативные службы Петрозаводска дважды выезжали на вызовы, связанные с обнаружением подозрительных предметов.
Так, в 13:55 на пульт дежурного поступил звонок о том, что в подъезде дома №31 по Лососинскому шоссе найден подозрительный черный мешок. Прибывшие на место оперативники проверили находку — опасности она не вызывала.
История повторилась вечером. В 23:18 поступило сообщение об обнаружении рюкзака в подъезде дома №20 по улице Мелентьевой. В рюкзаке приехавшие стражи порядка нашли мусор, не представлявший угрозы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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