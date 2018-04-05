В Госдуму внесли проекты о продлении освобождения самозанятых граждан от НДФЛ до определения их статуса

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму двух законопроектов, которые продлевают освобождение от уплаты НДФЛ самозанятых граждан до определения их правового статуса. Об этом сообщил сайт правительства. «Законопроектами предлагается уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих услуги физическим лицам без привлечения наемных работников. Законопроектом также предлагается продлить на 2019 г. применение действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат (вознаграждений), получаемых самозанятыми физическими лицами. Цель законопроектов — урегулировать вопросы деятельности самозанятых граждан до определения их правового статуса», — говорится в сообщении. В правительстве отмечают, что вторым законопроектом предлагается внести изменения в действующее законодательство о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусматривающие возможность для физических лиц осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП. Проекты подготовлены Минфином России