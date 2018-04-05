Ещё
Онлайн-запись стала самым популярным способом записаться к врачу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

Онлайн-запись стала самым популярным способом записаться к врачу 

Авторадио 58 минут назад
Фото: РИАМО
Москвичи стали чаще записываться к врачу через интернет — онлайн-запись признана самым популярным способом. Об этом сообщается на портале мэра столицы. Благодаря онлайн-записи удалось оптимизировать процесс посещения медучреждений, а у врачей появилось дополнительное время на каждого пациента. Кроме того, в электронный вид также переведены оформление полиса ОМС и выписка больничных листов и рецептов, которые раньше врачи заполняли от руки. Записаться к специалисту также можно с помощью бота в мессенджере Telegram, мобильного приложения, а также по телефону, через инфоматы, на стойке информации или непосредственно у врача.
Авторадио: последние новости
Туристическая полиция появится в городах ЧМ-2018 МЧС эвакуирует жителей населенных пунктов в Волгоградской области У православных христиан Великий четверг
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции260
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании131
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»622
Отменим взносы за капремонт
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение