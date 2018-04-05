Онлайн-запись стала самым популярным способом записаться к врачу

Москвичи стали чаще записываться к врачу через интернет — онлайн-запись признана самым популярным способом. Об этом сообщается на портале мэра столицы. Благодаря онлайн-записи удалось оптимизировать процесс посещения медучреждений, а у врачей появилось дополнительное время на каждого пациента. Кроме того, в электронный вид также переведены оформление полиса ОМС и выписка больничных листов и рецептов, которые раньше врачи заполняли от руки. Записаться к специалисту также можно с помощью бота в мессенджере Telegram, мобильного приложения, а также по телефону, через инфоматы, на стойке информации или непосредственно у врача.