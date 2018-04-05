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Более 35% записей к врачу в Москве осуществляется в онлайн‑режиме
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Более 35% записей к врачу в Москве осуществляется в онлайн‑режиме 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве свыше 35% от всех записей к врачам осуществляются в онлайн-режиме, с 2012 года через мобильные приложения и интернет к специалистам записались свыше 100 миллионов раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«С 2012 года горожане более 102 миллионов раз записались на прием к врачу через интернет и мобильные приложения. В среднем уже более 35% всех записей на прием происходит онлайн — это самый популярный способ запланировать визит к врачу в Москве», — говорится в сообщении.
Всего к началу текущего года около 10 миллионов москвичей хоть раз записывались к врачу онлайн. Записаться на прием к специалисту можно через порталы mos.ru, emias.info или с помощью бота в мессенджере Telegram @MosUslugiBot. Помимо этого, запись ко врачу осуществляется по телефону: +7 (495) 539-30-00, через инфоматы, стойку информации или непосредственно у врача в поликлинике.
«Упрощение процедуры записи и возможность сделать это без непосредственного визита в медицинскую организацию значительно экономит время пациентам и помогает врачам эффективнее распределять свою загрузку. Однако не стоит забывать, что, если посетить врача не получается, нужно отменить запись, чтобы на прием могли попасть другие пациенты», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) работает с 2011 года. В 2012 году у москвичей появилась возможность записаться к врачу в режиме онлайн. В электронный вид переведены услуга записи на прием, выписка рецептов и больничных листов. С 2014 года столичные врачи выдали свыше 45 миллионов электронных рецептов. На оформление такого рецепта тратится в семь раз меньше времени, чем на выписку назначения от руки.
Также недавно на портале mos.ru появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) онлайн. Новый документ, а также дубликат утраченного или испорченного полиса изготавливается в течение 30 дней после подачи электронной заявки. На период изготовления нового полиса пользователь сможет получить медицинскую помощь по временному электронному документу.
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