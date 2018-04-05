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Магистральную реконструируют, а на Бондаренко построят дорогу
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Магистральную реконструируют, а на Бондаренко построят дорогу 

Казанский Портал 38 минут назад
В этом году Казань ждет масштабный дорожный ремонт. Во многом из-за предстоящего чемпионата мира по футболу, который начнется в середине июня.
Дорогу к казанскому аэропорту отремонтируют. Работа по расширению дороги от Оренбургского тракта до нового микрорайона «М-14» будет продолжена. Улицу Магистральная, которую признали худшей в городе, реконструируют.
К лету появится новая дорога от улицы Солдатская до улицы Сибгата Хакима. Она станет продолжением улицы Бондаренко и будет вести к Центру семьи «Казан». На улице 8 Марта, в районе онкодиспансера, построят новый пешеходный переход.
На дорожные работы в Казани потратят 5,5 млрд рублей, сообщает портал мэрии.
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