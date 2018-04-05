Плантатор-самоучка из Нерехты продал дозу марихуаны подростку 

В Нерехте рассмотрят дело 20-летнего молодого человека, который занимался распространением марихуаны, сообщает областная прокуратура.
Семена травки он купил через интернет, и там же нашел руководство по уходу за растениями, чтобы они принесли нужный урожай. Плантатор-самоучка смог добиться своего и начал торговать наркотиком.
Не менее 0,8 грамма он продал за 500 рублей своему несовершеннолетнему другу, с которым когда-то учился. В отношении нерехтчанина возбудили уголовное дело, его заключили под стражу.