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Пилотный проект Сбербанка и Metro по развитию малого бизнеса в Подмосковье признан успешным
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Пилотный проект Сбербанка и Metro по развитию малого бизнеса в Подмосковье признан успешным 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Пилотный проект для малого и среднего бизнеса по организации магазинов по франшизе «Фасоль» Московской области франчайзинговой программы Metro показывает положительные результаты, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе областного министерства инвестиций и инноваций.
«Организация магазинов по франшизе «Фасоль» показывает увеличение экономических показателей. Пример тому — магазин в Солнечногорском районе, который показал увеличение прибыли в три раза после того, как стал «Фасолью». После подписания соглашения в октябре 2017 г. между ООО «Метро Кэш энд Керри», правительством Московской области и Сбербанком в регионе открыто 15 мини-магазинов под брендом «Фасоль». Дополнительно готовятся к подписанию еще 28 контрактов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что помимо франшизы (без роялти), ООО «Метро Кэш энд Керри» предлагает комплексный анализ проекта — от выбора локации до консультирования в ассортименте, маркетинге и другое. Все рекомендации касаются конкретного проекта и являются бесплатными. Таким образом, помимо бренда «Фасоль» они помогают «упаковать» проект для выведения его на новый уровень.
В октябре 2017 г. правительство Московской области, Сбербанк и ООО «Метро Кэш энд Керри» подписали трехстороннее соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. Проект по поддержке малого и среднего предпринимательства в Московской области предусматривает открытие почти 600 магазинов под брендом «Фасоль» по программе франчайзинга до 2020 г. Для их снабжения в регионе при финансировании компании ООО «Метро Кэш энд Керри» планируется создать две логистические платформы. Предпринимателям — участникам проекта — доступы три формата магазинов: «Экспресс», «У Дома» и «АЗС».
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