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С 15 апреля в Казань не будут пускать большегрузы
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С 15 апреля в Казань не будут пускать большегрузы 

Казанский Портал 39 минут назад
C 15 апреля по 14 мая в Казани вводится традиционное ограничение движения для большегрузов. Это позволит сохранить дороги в нормальном состоянии.
Большегрузы могут разъезжать по Казани, но только если возместят причиненный дорогам ущерб. Для этого организациям, которые выпускают машины на дороги, нужно оформить спецразрешение.
Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки, перевозку продуктов, животных, удобрений и других важных грузов.
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