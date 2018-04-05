Сегодня отключение света затронет три района Казани

Сегодня, 5 апреля, в ряде домов Казани отключат электричество. Это связано с плановыми ремонтными работами.

С 8.30 до 17.00 электричество отключат в домах Кировского района по адресам: ул. Декабристов, 1б, ул. Красносельская, 9-34.

С 9.00 до 17.00 в домах частного сектора Приволжского района по улицам Акчулпан, Механиков, пер. Урмале, 2а, Бердэмлек, Карагач, Строителей и по адресам: ул. Габишева, 11, 17.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в поселке Новая Сосновка Советского района по адресам: ул. Вишневая, 1-19, 2— 20, 123-129, ул. Лесная, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 17а, 17б, ул. Сливовая, с 1 по 17, с 2 по 28, ул. Спортивная, 1-29, 2-24. В поселке Константиновка по адресам: ул. Бирюсовая, 1а, 1б, 1в 1г, ул. Привольная, 2-6, ул. Советская, 65-81