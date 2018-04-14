В Петровске Саратовской области проводится оценка ущерба от паводка

Сотрудники главного управления МЧС России по Саратовской области совместно со специалистами администрации Петровского муниципального района в рамках работы паводковой комиссии начали объезд подтопленной территории города, на подтопленной территории Петровска проводится фото— и видеофиксация ущерба, причинённого паводком, сообщает сайт Петровск64.

Цель объезда — анализ ситуации и определение реального ущерба, причинённого жителям Петровска в результате паводка, поуличный обход и проведение фото— и видеофиксации повреждений жилых домов и подсобных строений, а также покрытия автомобильных дорог.

В Петровске в зоне подтопления по-прежнему работают лодочные переправы, все петровчане, нуждающиеся в продуктах питания или питьевой воде, а также в предметах первой необходимости, могут обращаться к сотрудникам переправ, которые доставят им всё необходимое.

По всем оперативным и жизненно важным вопросам жители города и района могут круглосуточно обращаться на телефон «горячей линии» администрации района по телефону (8455) 52-71-33, в службу ЕДДС и паводковую комиссию.

Лодочные посты с номерами телефонов:

1) от пер. ул. Куйбышева и ул. Л. Толстого,132 — до ул. Комсомольской, 63, тел. 89093413441;

2) новый мост по ул. Куйбышева — до ул. Кирова, 173, тел. 89678065639;

4) ул. Некрасова, 6 — до бани №1, тел. 89173296592;

5) ул. Ф. Энгельса (мост у администрации Петровского МР), тел. 89053858937;

6) ул. Марата (от ул. Ф. Энгельса до ул. Огородная), тел. 89198346999;

7) ул. Л. Толстого (переходной мост, парк отдыха) — до ул. Марата, тел. 89020423660;

8) ул. Ст. Разина (от ул. Ф. Энгельса до ул. Л. Толстого), тел. 89063199328.

По информации специалистов сектора ГО и ЧС администрации района, уровень воды в Медведице начинает снижаться и на 12 часов дня 14 апреля находится на отметке 3 метра 40 сантиметров.