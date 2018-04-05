В Воронеже разыскивают пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи

Дмитрий Кобляков пропал 6 дней назад. Жителей Воронежа просят о помощи в поисках пропавшего без вести 33-летнего Дмитрия Коблякова. 30 марта этого года он вышел из своего дома на улице Первомайской в Воронеже и не вернулся. Объявление о розыске разместил поисково-спасательный отряд «Черноземье». Рост Дмитрия около 175 — 180 сантиметров, у него худое телосложение, русые волосы. Особые приметы — в настоящее время носит на животе мочевыводитель. В день исчезновения на воронежце были серая куртка с капюшоном, коричневые вельветовые штаны и чёрные туфли. С собой были документы. По информации поисковиков, мужчина нуждается в медпомощи. Так же есть данные, что три дня назад его видели на улице Перхоровича. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках — просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.