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В Воронеже разыскивают пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи
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В Воронеже разыскивают пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи 

Вести Воронеж 36 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Дмитрий Кобляков пропал 6 дней назад. Жителей Воронежа просят о помощи в поисках пропавшего без вести 33-летнего Дмитрия Коблякова. 30 марта этого года он вышел из своего дома на улице Первомайской в Воронеже и не вернулся. Объявление о розыске разместил поисково-спасательный отряд «Черноземье». Рост Дмитрия около 175 — 180 сантиметров, у него худое телосложение, русые волосы. Особые приметы — в настоящее время носит на животе мочевыводитель. В день исчезновения на воронежце были серая куртка с капюшоном, коричневые вельветовые штаны и чёрные туфли. С собой были документы. По информации поисковиков, мужчина нуждается в медпомощи. Так же есть данные, что три дня назад его видели на улице Перхоровича. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках — просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
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