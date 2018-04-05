В Киргизии прошли траурные акции в связи с трагедией в Кемерово

Посольство России Киргизии выразило искреннюю признательность жителям республики за поддержку кемеровчан. Диппредставительство отметило, что сочувствие и соболезнования в дни траура выражали государственные учреждения, политические и общественные объединения, представители религиозных конфессий, предприятий, учебных заведений, СМИ, молодежных организаций, предприниматели и простые граждане.

— Все эти дни сотни людей приходили к зданию Посольства России в Бишкеке , приносили венки, цветы, детские игрушки и зажигали свечи, — отметили в диппредставительстве. — Граждане оставили многочисленные записи в Книге соболезнований со словами сочувствия и поддержки семьям и близким погибших, пожеланий скорейшего выздоровления пострадавшим. По инициативе жителей республики в память о погибших в небо Бишкека были запущены белые шары. Трагедия в Кемерово воочию продемонстрировала, что Россия и Киргизстан всегда вместе.

Акция скорби прошла и в городе Оше, где размещено генеральное консульство России. Жители южной столицы Киргизии несли цветы и детские игрушки, а затем также выпустили в небо сотни белых шаров. Соболезнования выразили и представители местных властей.

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