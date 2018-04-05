В Тулуне сотрудники полиции в течение получаса розыскали без вести пропавшего школьника 

В течение 25 минут сотрудники полиции установили местонахождение без вести пропавшего 7-летнего школьника.
Накануне около 15 часов в дежурную часть
Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» обратилась местная
жительница с заявлением, что ее сын после занятий в школе не вернулся
домой. Было установлено, что уроки закончились три часа назад.
Незамедлительно на поиски пропавшего
ребенка был ориентирован личный состав. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий инспекторы патрульно-постовой службы нашли мальчика в подъезде одного из домов, куда он зашел со своим другом, чтобы
погреться.
В настоящее время инспекторы по делам
несовершеннолетних проводят профилактическую работу с семьёй
первоклассника с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.