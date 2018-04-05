В Тулуне сотрудники полиции в течение получаса розыскали без вести пропавшего школьника

В течение 25 минут сотрудники полиции установили местонахождение без вести пропавшего 7-летнего школьника.

Накануне около 15 часов в дежурную часть

жительница с заявлением, что ее сын после занятий в школе не вернулся

домой. Было установлено, что уроки закончились три часа назад.

Незамедлительно на поиски пропавшего

ребенка был ориентирован личный состав. В ходе оперативно-розыскных

мероприятий инспекторы патрульно-постовой службы нашли мальчика в подъезде одного из домов, куда он зашел со своим другом, чтобы

погреться.

В настоящее время инспекторы по делам

несовершеннолетних проводят профилактическую работу с семьёй

первоклассника с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.