Геологи помогают Роспану держать марку

1 апреля геологическая служба АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» отметила профессиональный праздник. День геолога покорители недр празднуют в первое воскресенье апреля с 1966 года. Именно тогда, полвека назад, началось массовое освоение Западной Сибири, в том числе самого крупного в современной России Уренгойского месторождения.

"Геологи — это те великие люди, которые открывали здесь месторождения нефти, газа. И с тех пор наша страна является лидером в нефтегазовой отрасли. Собственно, и Новый Уренгой не был бы, наверное, построен, если бы сюда в свое время не пришли геологи. Поэтому я считаю, что это основа той России, которую мы сегодня знаем", — уверен заместитель генерального директора — главный геолог АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Алексей Снохин.

Сегодня разработкой Уренгойского месторождения занимаются несколько недропользователей — Роспан осваивает четверть месторождения, в состав которой входят Восточно-Уренгойский, Новоуренгойский и Ресурсный лицензионные участки. Упор сделан на добычу газа с глубоких ачимовских залежей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Роспана, именно геологи сопровождают технологический процесс, начиная с разведки недр и заканчивая поддержанием уже готовых скважин. В состав геологической службы Роспана входят 50 человек, в том числе 10 геологов-супервайзеров, которые следят за процессом строительства новых скважин. Постоянно ведется очень тесная работа с научным центром, где только на проект Роспана выделено более 20 человек.

Вклад геологической службы в достижения АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» неоспорим. Только в прошедшем году на Восточно-Уренгойском лицензионном участке завершено бурение двух глубоких эксплуатационных скважин с расширенной геологической нагрузкой. Они подтвердили прогноз продуктивного насыщения юрских отложений и позволили продолжить работу в этом направлении.

"Проводятся испытания скважин с применением уникального оборудования, спущенного в скважину. Исследования позволят получить новую геологическую информацию по юрским отложениям", — отмечает руководитель службы полевых супервайзеров по геологии Роспана Михаил Мурашкин.

Большинство сотрудников — молодые люди, пришедшие на работу сразу после окончания ведущих вузов России. Отработав пять лет в Роспане, они получают возможность повысить квалификацию по магистерской программе шотландского университета. При этом вчерашних выпускников в Заполярье манит не только «длинный рубль», а еще и возможность применения на практике самых передовых современных технологий.

"Основная роль геолога — это выделение из всего разреза именно продуктивного пласта и определение его границ, а также соблюдение всех сопутствующих требований по проведению такой операции", — говорит М. Мурашкин.

Но даже знатоки недр не могут сказать точно, каков дебет той или иной скважины. Поэтому в Роспане задумались о том, как эффективно и в любое время замерять дебит. Ответ казался простым — счетчики должны работать стационарно на каждой скважине, но проблема в том, что в мире не существовало доступного оборудования способного работать с достаточной точностью на скважинах Роспана. В результате многолетних разработок с участием зарубежных партнеров, такое оборудование появилось, но и там для анализа показаний понадобилось разработать особый алгоритм и программное обеспечение. Всё это было реализовано, и уже в 2017 году на скважинах предприятия появились первые стационарные мультифазные расходомеры.

Пусконаладочные работы оборудования, экономический эффект от применения которого составит как минимум 1 миллиард рублей, завершились в сентябре. Пока используются расходомеры зарубежного производства, но в АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» уже разработали собственную конструкцию и теперь ищут российский завод, где смогут сделать не просто аналог, а более точный и дешевый аппарат.