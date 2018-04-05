Ни денег, ни земли: екатеринбуржец пошёл в полицию, чтобы вернуть 800 тысяч за свой участок

Житель Уралмаша Аркадий Крюков с помощью полиции пытается вернуть деньги, которые он заплатил за земельный участок под строительство дома в квартале «Демидовский» в Верхней Пышме. Председателю ДНП «Демидовский» мужчина отдал 800 тысяч, но документы на землю в положенный срок ему не выдали, он заподозрил неладное и попросил вернуть всю сумму.

Аркадий присмотрел себе участок в 11 соток во второй очереди квартала за полтора миллиона рублей и отдал половину стоимости.

— В 2016 году, когда заключали соглашение, он (председатель ДНП «Демидовский» Игорь Никитенко) сказал, что документы на землю есть, но он их не даёт, потому что нужно проложить коммуникации. На это он брал год, то есть получить документы на землю мы должны были в декабре 2017 года, — рассказал Е1.RU Аркадий Крюков. — Мы встретились с ним в январе 2018-го, и он нам сказал, что документов на землю нет и будут они в лучшем случае через год.

Мужчине это не понравилось, и он решил вернуть свои деньги. В ответ ему предложили другой участок — в первой очереди, подороже, но зато с готовыми документами. Этот вариант Аркадия тоже не устроил, и он попросил вернуть 800 тысяч.

— В договоре было указано, что он в течение 60 дней должен вернуть деньги, а срок уже прошел. Я написал заявление в полицию, — добавил Аркадий. — А в интернете нашёл двух девушек, которые оказались в похожих ситуациях, и они тоже собрались идти в полицию.

В верхнепышминской полиции Е1.RU подтвердили, что заявление от Крюкова действительно поступало и его рассматривают. Впрочем, и сам председатель ДНП «Демидовский» не отрицает, что уже просрочил дату, когда он должен был отдать деньги, но ничего криминального в этом не видит.

— Он написал заявление на выход 16 января, соответственно, срок возврата — 16 марта, — рассказал Е1.RU Игорь Никитенко. — На сегодняшний день у нас 5 апреля, и я не считаю, что это катастрофическая задержка в полгода, сроки на сегодняшний день нарушены чуть больше чем на полмесяца. Мы ему не говорим, что мы ему все вернём, но бизнес — такая вещь, когда бывает, что что-то идёт не так, как хотелось бы. Всё ему будет возвращено, но будет задержка.

Задержку документов на землю Игорь Никитенко объяснил тем, что ещё не готов генплан.

— На сегодняшний день этот участок не отмежеван и не произведена регистрация права собственности по причине того, что в прошлом году не приняли генеральный план посёлка Залесье в Верхней Пышме, к которому относится этот земельный участок, — добавил Никитенко.